Лікар розповів, як прибрав половину свого жиру всього за 3 місяці й завдяки невеликим змінам

Цей 35-річний чоловік стверджує, що спалив свій жир без надмірних навантажень у залі та посилення дієти. Але він таки дещо змінив свої тренування та формат споживання їжі.

Він перейшов на вправи для всього тіла та на менші порції, дозволяючи собі навіть ласощі. 24 Канал завдяки Yahoo!Life розповість про це докладніше.

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Загальні вправи та менші порції – ось секрет втрати жиру від сімейного лікаря

Саймон Дойл – сімейний лікар з Лондона. Він регулярно займався тренуваннями, але якось травма плеча вибила його зі звичного життя на понад рік. За цей час він непомітно для себе обростав жирком, аж поки зрештою не зауважив: "Я не схожий на себе!" І от після цього постало питання, як повернутися до нормального стану.

Дойл вирішив наростити м'язи та спалити жир, щоб мати більш струнке і рельєфне тіло. Він взявся до праці з тренером та діяв за планом, але той дещо відрізнявся від звичного нам, адже не передбачав додаткових годин у залі та суворої дієти.

Завдяки кільком невеликим змінам чоловік зменшив кількість жиру в організмі з 19% до 10% – на половину. І це лише за 3 місяці – він почав займатися за цією системою в лютому 2025 року.

Щоб цього досягти, він відвідував тренажерку з понеділка по п'ятницю на годину перед роботою, зосереджуючись на вправах для всього тіла, а не для конкретних груп м'язів. А ще Дойл додав техніку суперсетів – це виконання 2 вправ поспіль без відпочинку. Наприклад, відтискання та підтягування або жим лежачи та гребля.

Його типове тренування містило 3 підходи на кожну вправу і 12 повторень на підхід. Також Дойл збільшував вагу, щоб зробити вправу складнішою, бо така техніка прогресивного перевантаження спонукає м'язи рости більшими й сильнішими.

Щоб спалити жир, чоловік перейшов на вправи для всього тіла та на менші порції – і це спрацювало / Фото prostooleh@freepik

Друга важлива зміна – це їжа. Адже тренування "є абсолютно безглуздими без правильного харчування". А саме для

спалювання жиру і нарощування м'язів потрібно рахувати калорії та регулювати кількість спожитого білка.

Раніше чоловік, хоч і вибирав здорову їжу, не відстежував, скільки він їв. Та тепер почав, щоб не мати дефіциту калорій. Плюс поставив собі за мету споживати 138 грамів білка щодня – з розрахунку 0,9 грама на кілограм ваги, як рекомендує наука.

Відповідно, на сніданок Дойл бере вівсянку, банан, арахісове масло та кефір, потім може перекушувати протеїновим батончиком та грецьким йогуртом. На обід він бере овочі та курку, а на вечерю – також курку та коричневий рис.

При цьому чоловік спокійно тішить себе на вихідні ласощами, залишаючись в цілому на правильному шляху. Загалом, він "просто трохи більше все обмірковує, а не відмовляє собі".