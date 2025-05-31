Врач рассказал, как убрал половину своего жира всего за 3 месяца и благодаря небольшим изменениям

Этот 35-летний мужчина утверждает, что сжег свой жир без чрезмерных нагрузок в зале и усиления диеты. Но он таки несколько изменил свои тренировки и формат потребления пищи.

Он перешел на упражнения для всего тела и на меньшие порции, позволяя себе даже лакомства. 24 Канал благодаря Yahoo!Life расскажет об этом подробнее.

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Общие упражнения и меньшие порции – вот секрет потери жира от семейного врача

Саймон Дойл – семейный врач из Лондона. Он регулярно занимался тренировками, но как-то травма плеча выбила его из привычной жизни более чем на год. За это время он незаметно для себя обрастал жирком, пока в конце концов не заметил: "Я не похож на себя!" И вот после этого встал вопрос, как вернуться к нормальному состоянию.

Дойл решил нарастить мышцы и сжечь жир, чтобы иметь более стройное и рельефное тело. Он приступил к работе с тренером и и действовал по плану, но тот несколько отличался от привычного нам, ведь не предусматривал дополнительных часов в зале и строгой диеты.

Благодаря нескольким небольшим изменениям мужчина уменьшил количество жира в организме с 19% до 10% – на половину. И это всего за 3 месяца – он начал заниматься по этой системе в феврале 2025 года.

Чтобы этого достичь, он посещал тренажерку с понедельника по пятницу на час перед работой, сосредотачиваясь на упражнениях для всего тела, а не для конкретных групп мышц. А еще Дойл добавил технику суперсетов – это выполнение 2 упражнений подряд без отдыха. Например, отжимания и подтягивания или жим лежа и гребля.

Его типичная тренировка содержала 3 подхода на каждое упражнение и 12 повторений на подход. Также Дойл увеличивал вес, чтобы сделать упражнения сложнее, потому что такая техника прогрессивной перегрузки побуждает мышцы расти больше и сильнее.

Чтобы сжечь жир, мужчина перешел на упражнения для всего тела и на меньшие порции – и это сработало / Фото prostooleh@freepik

Второе важное изменение – это еда. Ведь тренировки "абсолютно бессмысленны без правильного питания". А именно для

сжигания жира и наращивания мышц нужно считать калории и регулировать количество потребляемого белка.

Ранее мужчина, хоть и выбирал здоровую пищу, не отслеживал, сколько он ел. И теперь начал, чтобы не иметь дефицита калорий. Плюс поставил себе целью потреблять 138 граммов белка ежедневно – из расчета 0,9 грамма на килограмм веса, как рекомендует наука.

Соответственно, на завтрак Дойл берет овсянку, банан, арахисовое масло и кефир, потом может перекусывать протеиновым батончиком и греческим йогуртом. На обед он берет овощи и курицу, а на ужин – также курицу и коричневый рис.

При этом мужчина спокойно балует себя на выходных лакомствами, оставаясь в целом на правильном пути. В общем, он "просто немного больше все обдумывает, а не отказывает себеі".