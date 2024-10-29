Влетите на гроші: експерт назвав найпоширенішу помилку на мийці самообслуговування

Серед українців усе більш популярними стають мийки самообслуговування. Воно й не дивно, адже це зручно, швидко та значно дешевше. Але є нюанси, на які варто звертати увагу.

Як каже експерт, далеко не всі водії вміють правильно використовувати мийку самообслуговування. З порталом ampercar.com поспілкувався власник мережі автомийок і поділився порадами, які допоможуть правильно помити авто.

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Поширена помилка багатьох водіїв на автомийці

Як зазначає експерт, чимало водіїв з самого початку роблять грубу помилку. На їхню думку, спочатку необхідно спрямувати потужний струмінь води під тиском на кузов їхнього авто. І лише після цього вони наносять на транспортний засіб піну.

Зверніть увагу! Такий спосіб годиться лише за умови серйозних забруднень. До прикладу, автівка долала бездоріжжя.

Слід розуміти, що направляти воду під сильним тиском на початку миття – справа ризикована. Передовсім, такий підхід може негативно вплинути на лакофарбове покриття вашого авто. Особливо актуально це для автівок, кузов яких нещодавно ремонтували.

Чому так? А тому, що тиск на мийках може сягати 100 – 170 бар. Така потужність може пошкодити шпаклівку та фарбу, які могли недостатньо якісно нанести.

Що рекомендує експерт? Спочатку він пропонує нанести на кузов активну піну. Якщо ж вам спаде на думку ополіскування кузова, то піна стікатиме швидше, тож не вдасться забезпечити бездоганне очищення.



Нанесіть на авто активну піну / Фото prostooleh

Як правильно нанести піну

Експерт рекомендує розпорошувати піну плавними рухами. Починати слід з нижньої частини кузова, після чого поступово підійматись вгору. Таким чином ви рівномірно покриєте кузов. Активну піну необхідно залишити на 3 – 4 хвилини. Це дозволить їй ефективно побороти забруднення.

Активну піну, за словами експерта, слід змивати з допомогою теплої води. Це дозволить вам не пошкодити лакофарбове покриття транспортного засобу. У цьому випадку ми починаємо змивати згори. Спочатку проводьте водою по даху, після цього – до боків, а потім уже до низу.

Фінальний етап миття. Експерт рекомендує для цього використати демінералізовану воду. По-перше, з її допомогою процес миття буде значно швидшим. По-друге, вам не потрібно буде вручну сушити своє авто.

Важливо! Не варто протирати кузов з допомогою ганчірок, щоб не було розводів на кузові.

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Для видалення зайвої вологи, експерт рекомендує використовувати водозгін. На все про все у вас має піти від 7 до 10 хвилин. І готово! Ваше авто чистеньке та блищить. А головне – лакофарбовому покриттю ніщо не загрожує.