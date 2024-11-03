Механік з 55-річним стажем назвав ознаку, яка свідчить про серйозні проблеми з двигуном авто

Скотті Кілмер – один з найпопулярніших автомобільних експертів на ютубі. Він попередив водіїв про сигнал, який може свідчити про те, що двигун вашого авто потребує серйозного ремонту.

Скотті Кілмер працює механіком понад 55 років і регулярно публікує на своєму каналі ютубі відео, в яких ділиться порадами, що допомагають глядачам заощадити гроші та уникнути пошкодження автомобіля. У нещодавньому ролику Скотті закликає водіїв присвятити пів хвилини свого часу, пише 24 Канал.

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На що він закликає звернути увагу

Скотті звертається до водіїв, щоб вони присвятили всього 30 задля виявлення ознак того, що прокладка головки блоку циліндрів двигуна прогоріла, попереджаючи, що її ремонт може бути дуже дорогим.

Сьогодні я покажу вам, як можна визначити, що прокладка головки блоку циліндрів вашого автомобіля прогоріла. Заміна прокладки головки блоку циліндрів коштує дуже дорого. Це не прокладка клапанної кришки тут, зверху, а прямо посередині, коли головка блокується з блоком – дуже дорого,

– наголосив він.

Що потрібно зробити:

Коли двигун холодний, зніміть кришку радіатора і загляньте всередину. Потім запустіть холодний двигун, і якщо ви побачите бульбашки, що виходять назовні, то прокладка головки лопнула. Якщо охолоджуюча рідина виглядає пінистою, як молочний коктейль, то прокладка головки блоку циліндрів прогоріла. Прокладка головки блоку циліндрів створює компресію у двигуні, герметизуючи камеру згоряння і запобігаючи витоку або змішуванню охолоджуючої рідини та мастила.

Як перевірити справність двигуна свого авто: дивіться відео

Якщо прокладка виходить з ладу, водії, швидше за все, виявлять, що двигун перегрівається набагато швидше, і, якщо це не контролювати, це також може призвести до серйозних пошкоджень інших компонентів.

Пізніше у відео Скотті також підкреслив, що автомобілі з пошкодженою прокладкою головки блоку циліндрів можуть також бачити білий дим, коли двигун працює на холостому ходу.

Якщо ви бачите клуби білого диму, що виходять з вихлопної труби, це означає, що охолоджуюча рідина потрапляє у вихлопну систему, а цього точно не повинно бути,

– додав він.

Вихлопний дим зазвичай стає білим, коли прокладка головки блоку циліндрів виходить з ладу через спалювання охолоджувальної рідини двигуном.

Окрім регулярної перевірки компонентів двигуна на наявність ознак несправності, водії можуть уникнути дорогих рахунків за ремонт, якщо будуть стежити за системою охолодження.

Регулярно перевіряючи рівень охолоджувальної рідини під капотом, водії зможуть уникнути проблем, викликаних перегрівом автомобіля.

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Водії також повинні регулярно перевіряти гумові шланги системи охолодження на наявність тріщин і пошкоджень, які можуть спричинити витоки, обмежуючи кількість охолоджувальної рідини, що потрапляє в радіатор, а також стежити за температурою двигуна під час тривалих поїздок.