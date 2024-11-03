Механик с 55-летним стажем назвал признак, свидетельствующий о серьезных проблемах с двигателем авто

Скотти Килмер – один из самых популярных автомобильных экспертов на ютубе. Он предупредил водителей о сигнале, который может свидетельствовать о том, что двигатель вашего авто нуждается в серьезном ремонте.

Скотти Килмер работает механиком более 55 лет и регулярно публикует на своем канале ютубе видео, в которых делится советами, помогающими зрителям сэкономить деньги и избежать повреждения автомобиля. В недавнем ролике Скотти призывает водителей посвятить полминуты своего времени, пишет 24 Канал.

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На что он призывает обратить внимание

Скотти обращается к водителям, чтобы они посвятили всего 30 для выявления признаков того, что прокладка головки блока цилиндров двигателя прогорела, предупреждая, что ее ремонт может быть очень дорогим.

Сегодня я покажу вам, как можно определить, что прокладка головки блока цилиндров вашего автомобиля прогорела. Замена прокладки головки блока цилиндров стоит очень дорого. Это не прокладка клапанной крышки здесь, сверху, а прямо посередине, когда головка блокируется с блоком – очень дорого,

– подчеркнул он.

Что нужно сделать:

Когда двигатель холодный, снимите крышку радиатора и загляните внутрь. Затем запустите холодный двигатель, и если вы увидите пузырьки, выходящие наружу, то прокладка головки лопнула. Если охлаждающая жидкость выглядит пенистой, как молочный коктейль, то прокладка головки блока цилиндров прогорела. Прокладка головки блока цилиндров создает компрессию в двигателе, герметизируя камеру сгорания и предотвращая утечку или смешивание охлаждающей жидкости и масла.

Как проверить исправность двигателя своего авто: смотрите видео

Если прокладка выходит из строя, водители, скорее всего, обнаружат, что двигатель перегревается гораздо быстрее, и, если это не контролировать, это также может привести к серьезным повреждениям других компонентов.

Позже в видео Скотти также подчеркнул, что автомобили с поврежденной прокладкой головки блока цилиндров могут также видеть белый дым, когда двигатель работает на холостом ходу.

Если вы видите клубы белого дыма, выходящие из выхлопной трубы, это означает, что охлаждающая жидкость попадает в выхлопную систему, а этого точно не должно быть,

– добавил он.

Выхлопной дым обычно становится белым, когда прокладка головки блока цилиндров выходит из строя из-за сжигания охлаждающей жидкости двигателем.

Кроме регулярной проверки компонентов двигателя на наличие признаков неисправности, водители могут избежать дорогих счетов за ремонт, если будут следить за системой охлаждения.

Регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости под капотом, водители смогут избежать проблем, вызванных перегревом автомобиля.

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Водители также должны регулярно проверять резиновые шланги системы охлаждения на наличие трещин и повреждений, которые могут вызвать утечки, ограничивая количество охлаждающей жидкости, попадающей в радиатор, а также следить за температурой двигателя во время длительных поездок.