Ось 2 книги для подолання синдрому самозванця, які рекомендує ексдружина Білла Гейтса

Навіть найуспішніші чоловіки та жінки у світі не застраховані від незручностей, яких завдає синдром самозванця. Сьогодні він стає все більш поширеною проблемою, впливаючи на самооцінку, впевненість, продуктивність і працездатність.

Синдром самозванця – це коли ви сумніваєтеся у власних здібностях та успіхах. І тому починаєте відкладати, відтягувати, зволікати з роботою або компенсувати це, виконуючи набагато більше роботи, ніж слід, що призводить до вигорання і втоми.

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Мелінда Френч Гейтс рекомендує 2 книги, які допоможуть подолати синдром самозванця

На щастя, синдром самозванця здоланний. Бізнесвумен і філантропка, колишня дружина Білла Гейтса Мелінда Френч Гейтс розповіла про 2 хороші книги, які допомогли їй впоратися з цим синдромом та перестати сумніватися в собі.

"Дари недосконалості" Брене Браун. Ця книга допомогла Мелінді прийняти недосконалість, перестати засуджувати себе та інших, а також знайти спосіб прийняти й працювати з усім тим, що не є ідеальним.

Синдром самозванця – це коли ви сумніваєтеся у власних здібностях та успіхах, але він здоланний / Фото freepik

В анотації до книги мовиться, що суспільство часто нав'язує нам, якими ми повинні бути, як жити ідеально, виглядати ідеально тощо. Натомість автор у 10 настановах пояснює, що недосконалості є частиною кожного процесу і кожного життя, і це не біда. Ми можемо навчитися жити з ними й не дозволяти їм породжувати нашу невпевненість у собі.

"Велика відвага" Брене Браун. Мелінда Френч Гейтс розповіла, що перші 10 років своєї кар'єри вона відчувала себе самозванкою і довгий час переживала почуття неадекватності. Але ця книга допомогла їй впоратися з цим і переломити ситуацію.

Книга навчила опановувати свої страхи, мати сміливість (що є запорукою успіху) та відвагу виконувати свою роботу. А також усвідомлювати, що вона має навички та знання для того, щоб робити те, що їй потрібно.