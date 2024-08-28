Вот 2 книги для преодоления синдрома самозванца, которые рекомендует экс-супруга Билла Гейтса

Даже самые успешные мужчины и женщины в мире не застрахованы от неудобств, которые доставляет синдром самозванца. Сегодня он становится все более распространенной проблемой, влияя на самооценку, уверенность, продуктивность и работоспособность.

Синдром самозванца – это когда вы сомневаетесь в собственных способностях и успехах. И поэтому начинаете откладывать, оттягивать, медлить с работой или компенсировать это, выполняя гораздо больше работы, чем следует, что приводит к выгоранию и усталости.

Смотрите также Как добиться успеха на работе: секретные правила гарвардского эксперта

Мелинда Френч Гейтс рекомендует 2 книги, которые помогут преодолеть синдром самозванца

К счастью, синдром самозванца преодолим. Бизнес-вумен и филантроп, бывшая жена Билла Гейтса Мелинда Френч Гейтс рассказала о 2 хороших книгах, которые помогли ей справиться с этим синдромом и перестать сомневаться в себе.

"Дары несовершенства" Брене Браун. Эта книга помогла Мелинде принять несовершенство, перестать осуждать себя и других, а также найти способ принять и работать со всем тем, что не является идеальным.

Синдром самозванца – это когда вы сомневаетесь в собственных способностях и успехах, но он преодолим / Фото freepik

В аннотации к книге говорится, что общество часто навязывает нам, какими мы должны быть, как жить идеально, выглядеть идеально и тому подобное. Вместо этого автор в 10 наставлениях объясняет, что несовершенства являются частью каждого процесса и каждой жизни, и это не беда. Мы можем научиться жить с ними и не позволять им порождать нашу неуверенность в себе.

"Великая отвага" Брене Браун. Мелинда Френч Гейтс рассказала, что первые 10 лет своей карьеры она чувствовала себя самозванкой и долгое время переживала чувство неадекватности. Но эта книга помогла ей справиться с этим и переломить ситуацию.

Книга научила овладевать своими страхами, иметь смелость (что является залогом успеха) и отвагу выполнять свою работу. А также осознавать, что она имеет навыки и знания для того, чтобы делать то, что ей нужно.