Як позбутися прищів: усі найдієвіші методи для чоловічої шкіри

Можливо, ви звикли до того, що прищі з'являються час від часу, а можливо, це трапляється рідко. У будь-якому випадку, небажаний гість на шкірі змусить вас шукати рішення, як позбутися його.

Так, прищі – це проблема не лише для підлітків, приблизно 85% з нас натрапляють на них протягом усього життя. І з'являтися на важливу ділову зустріч, співбесіду чи побачення з прищем навряд комусь хочеться. Окрім непривабливого вигляду, це може стати ударом по впевненості в собі, наголошують у Man of Many.

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Тож як позбутися прищів: ось відомі та дієві методи

Яблучний оцет. Утворена бродінням яблучного сидру, ця рідина допомагає боротися з розмноженням бактерій. Яблучний оцет містить органічні кислоти, які вбивають P. Acnes, зокрема бурштинову кислоту, яка пригнічує запалення та зменшує утворення рубців. Змішайте 1 частину яблучного оцту з 3 частинами води, далі за допомогою ватного тампона акуратно нанесіть суміш на уражену ділянку. Посидьте 20 секунд, змийте водою, витріть насухо.

Утворена бродінням яблучного сидру, ця рідина допомагає боротися з розмноженням бактерій. Яблучний оцет містить органічні кислоти, які вбивають P. Acnes, зокрема бурштинову кислоту, яка пригнічує запалення та зменшує утворення рубців. Змішайте 1 частину яблучного оцту з 3 частинами води, далі за допомогою ватного тампона акуратно нанесіть суміш на уражену ділянку. Посидьте 20 секунд, змийте водою, витріть насухо. Олія чайного дерева. У невеликих дозах цей антимікробний інгредієнт нейтралізує бактерії та бореться з подразненням завдяки своїм протизапальним властивостям. Ви можете наносити олію чайного дерева на прищі за появи, але це не буде миттєвим рішенням. Варто розглянути можливість додавання її у вашу щотижневу процедуру догляду.

У невеликих дозах цей антимікробний інгредієнт нейтралізує бактерії та бореться з подразненням завдяки своїм протизапальним властивостям. Ви можете наносити олію чайного дерева на прищі за появи, але це не буде миттєвим рішенням. Варто розглянути можливість додавання її у вашу щотижневу процедуру догляду. Алое вера. Листя цієї рослини виробляє прозорий гель, який часто додають до лосьйонів, кремів та мазей, тому не дивно, що це хороший варіант для догляду за шкірою. Наносіть гель на уражену ділянку, це може зменшити запалення. Засіб також містить саліцилову кислоту та сірку – інгредієнти, які часто використовують для лікування акне.

Листя цієї рослини виробляє прозорий гель, який часто додають до лосьйонів, кремів та мазей, тому не дивно, що це хороший варіант для догляду за шкірою. Наносіть гель на уражену ділянку, це може зменшити запалення. Засіб також містить саліцилову кислоту та сірку – інгредієнти, які часто використовують для лікування акне. Цинкові добавки . Вони важливі для росту клітин, вироблення гормонів, метаболізму та імунної функції. Додавання їх до щоденного раціону – це поштовх для здоров'я та догляду за шкірою. Згідно з дослідженням PubMed Central, люди, які страждають від акне, мають значно нижчий рівень цинку в організмі, ніж люди з чистою шкірою, і цю ситуацію слід виправляти.

. Вони важливі для росту клітин, вироблення гормонів, метаболізму та імунної функції. Додавання їх до щоденного раціону – це поштовх для здоров'я та догляду за шкірою. Згідно з дослідженням PubMed Central, люди, які страждають від акне, мають значно нижчий рівень цинку в організмі, ніж люди з чистою шкірою, і цю ситуацію слід виправляти. Регулярне відлущування шкіри. Так ви видаляєте верхній шар відмерлих клітин. Це дуже важливо, оскільки пори забиваються ними, що призводить до почервоніння і запалення, а отже й до появи білих вугрів. Скраб і пілінг – чудове рішення, після якого інші засоби, такі як олія чайного дерева, проникатимуть глибше та діятимуть ефективніше.

Так ви видаляєте верхній шар відмерлих клітин. Це дуже важливо, оскільки пори забиваються ними, що призводить до почервоніння і запалення, а отже й до появи білих вугрів. Скраб і пілінг – чудове рішення, після якого інші засоби, такі як олія чайного дерева, проникатимуть глибше та діятимуть ефективніше. Маска з меду та кориці. Обидва інгредієнти є чудовими джерелами антиоксидантів, які також борються з бактеріями та запаленнями. Немає достатньої кількості наукових даних, які б підтверджували, що маска з меду та кориці є повноцінною відповіддю на питання, як позбутися прищів, але практика показує, що цей метод все ж ефективний.

Прищі – проблема не лише підлітків, приблизно 85% з нас натрапляють на них протягом життя / Фото freepik

Менше молочних продуктів. Це суперечливе твердження, що причиною появи прищів може бути вживання занадто великої кількості молока, яке підвищує активність сальних залоз. Але чому б не спробувати зменшити долю молочки в раціоні?

Це суперечливе твердження, що причиною появи прищів може бути вживання занадто великої кількості молока, яке підвищує активність сальних залоз. Але чому б не спробувати зменшити долю молочки в раціоні? Низькоглікемічна дієта. Продукти з високим глікемічним індексом, тобто ті, що містять значну кількість цукру, можуть збільшити ймовірність появи прищів та акне. Тому споживайте більше фруктів, овочів, бобових та горіхів.

Продукти з високим глікемічним індексом, тобто ті, що містять значну кількість цукру, можуть збільшити ймовірність появи прищів та акне. Тому споживайте більше фруктів, овочів, бобових та горіхів. Гамамеліс. Це суміш, яку отримують з кори та листя північноамериканського чагарнику ліщини Hamamelis virginiana. Як і зелений чай, цей специфічний засіб містить дубильні речовини, які мають антибактеріальну та протизапальну дію.

Це суміш, яку отримують з кори та листя північноамериканського чагарнику ліщини Hamamelis virginiana. Як і зелений чай, цей специфічний засіб містить дубильні речовини, які мають антибактеріальну та протизапальну дію. Риб'ячий жир. Добавка з Омега-3 чудово підходить для догляду за шкірою та може допомогти контролювати вироблення жиру, підтримувати гідратацію і зупинити утворення вугрів. Ви можете збільшити споживання Омега-3 за допомогою харчових добавок, а можете просто більше їсти лосося, сардин, волоських горіхів чи насіння чіа.

Добавка з Омега-3 чудово підходить для догляду за шкірою та може допомогти контролювати вироблення жиру, підтримувати гідратацію і зупинити утворення вугрів. Ви можете збільшити споживання Омега-3 за допомогою харчових добавок, а можете просто більше їсти лосося, сардин, волоських горіхів чи насіння чіа. Зелений чай. Ще один засіб з високим вмістом антиоксидантів, що допомагає позбутися запалення. Він дозволить зменшити почервоніння і потенційно зменшити поширення прищів. Основний антиоксидант зеленого чаю зменшує вироблення шкірного сала і пригнічує ріст P. Acnes. Підходять і креми, до складу яких входять настої зеленого чаю.

Ще один засіб з високим вмістом антиоксидантів, що допомагає позбутися запалення. Він дозволить зменшити почервоніння і потенційно зменшити поширення прищів. Основний антиоксидант зеленого чаю зменшує вироблення шкірного сала і пригнічує ріст P. Acnes. Підходять і креми, до складу яких входять настої зеленого чаю. Менше стресу. Звучить просто, досягти важко, але це правда – зменшення стресу відіграє важливу роль. Високий рівень стресу може завдати шкоди гормональному фону, відкриваючи можливість для появи прищів.

Звучить просто, досягти важко, але це правда – зменшення стресу відіграє важливу роль. Високий рівень стресу може завдати шкоди гормональному фону, відкриваючи можливість для появи прищів. Регулярні фізичні вправи. Вони сприяють здоровому кровообігу, який допомагає живити клітини шкіри. Це важливо, оскільки допомагає регулювати гормональний фон і запобігає стимуляції сальних залоз. Тренування також можуть зменшити стрес. Підійдуть 30 хвилин щоденних вправ, і не забувайте вмиватися після кожного тренування – зайвий піт може перемістити бруд у пори, збільшуючи ймовірність появи прищів.

Вони сприяють здоровому кровообігу, який допомагає живити клітини шкіри. Це важливо, оскільки допомагає регулювати гормональний фон і запобігає стимуляції сальних залоз. Тренування також можуть зменшити стрес. Підійдуть 30 хвилин щоденних вправ, і не забувайте вмиватися після кожного тренування – зайвий піт може перемістити бруд у пори, збільшуючи ймовірність появи прищів. Макіяж. Він не усуває прищі, але приховує їх – щонайменше, так ви позбудетеся потенційної шкоди для впевненості в собі.

"Домашні" методи боротьби з прищами підходять не всім, тому потрібна консультація лікаря / Фото freepik

Усі ці методи працюють на базовому рівні, але вони не підійдуть для всіх. На жаль, деякі люди страждають від більш серйозних проблем з прищами, які яблучний оцет і олія чайного дерева просто не здатні усунути. У такому випадку слід звернутися до лікаря, який пояснить, чи скористатися якимсь із цих методів, чи потрібно вдатися до чогось іншого.

Цими іншими методами можуть бути вже спеціальні медичні процедури, які можна проводити тільки під наглядом лікаря. До прикладу, це:

Гідроколоїдна пов'язка. Це невелика клейка пов'язка, яку накладають на пухирі, щоб зменшити набряк. Вона поглинає вологу з ураженої ділянки, зменшуючи навантаження на шкіру. Це часто допомагає зменшити ріст і тиск прища.

Це невелика клейка пов'язка, яку накладають на пухирі, щоб зменшити набряк. Вона поглинає вологу з ураженої ділянки, зменшуючи навантаження на шкіру. Це часто допомагає зменшити ріст і тиск прища. Точкова дія без видавлювання. Зазвичай видавлювання робити не рекомендують, оскільки воно може призвести до постзапальних змін, рубцювання та інфікування. Тому краще застосувати точкове лікування, для якого є 3 основні методи: перекис бензоїлу, який вбиває бактерії в порах, одночасно висушуючи їх; саліцилова кислота, яка висушує шкіру і витягує бруд з пор; і сірчані засоби, схожі за принципом своєї дії.

Зазвичай видавлювання робити не рекомендують, оскільки воно може призвести до постзапальних змін, рубцювання та інфікування. Тому краще застосувати точкове лікування, для якого є 3 основні методи: перекис бензоїлу, який вбиває бактерії в порах, одночасно висушуючи їх; саліцилова кислота, яка висушує шкіру і витягує бруд з пор; і сірчані засоби, схожі за принципом своєї дії. Медикаменти. Медикаментозні методи лікування можуть бути складними. Як-от інтралізійна ін'єкція розведеного кортизонового препарату або ізотретиноїн, препарат із групи ретиноїдів, схожий на вітамін А. Ретиноїди зменшують кількість шкірного сала, що виробляють залози у вашій шкірі, зменшують кількість бактерій і запалення та відкривають пори.

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