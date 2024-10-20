Как избавиться от прыщей: все самые действенные методы для мужской кожи
Источник:Man of Many
Возможно, вы привыкли к тому, что прыщи появляются время от времени, а возможно, это случается редко. В любом случае, нежелательный гость на коже заставит вас искать решение, как избавиться от него.
Да, прыщи – это проблема не только для подростков, примерно 85% из нас сталкиваются с ними в течение всей жизни. И появляться на важной деловой встрече, собеседовании или свидании с прыщом вряд ли кому-то хочется. Кроме непривлекательного вида, это может стать ударом по уверенности в себе, отмечают в Man of Many.
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Так как же избавиться от прыщей: вот известные и действенные методы
- Яблочный уксус. Образованная брожением яблочного сидра, эта жидкость помогает бороться с размножением бактерий. Яблочный уксус содержит органические кислоты, которые убивают P. Acnes, в частности янтарную кислоту, которая подавляет воспаление и уменьшает образование рубцов. Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды, далее с помощью ватного тампона аккуратно нанесите смесь на пораженный участок. Посидите 20 секунд, смойте водой, вытрите насухо.
- Масло чайного дерева. В небольших дозах этот антимикробный ингредиент нейтрализует бактерии и борется с раздражением благодаря своим противовоспалительным свойствам. Вы можете наносить масло чайного дерева на прыщи при появлении, но это не будет мгновенным решением. Стоит рассмотреть возможность добавления его в вашу еженедельную процедуру ухода.
- Алоэ вера. Листья этого растения производят прозрачный гель, который часто добавляют в лосьоны, крема и мази, так что неудивительно, что это хороший вариант для ухода за кожей. Наносите гель на пораженный участок, это может уменьшить воспаление. Средство также содержит салициловую кислоту и серу – ингредиенты, которые часто используют для лечения акне.
- Цинковые добавки. Они важны для роста клеток, выработки гормонов, метаболизма и иммунной функции. Добавление их в ежедневный рацион – это толчок для здоровья и ухода за кожей. Согласно исследованию PubMed Central, люди, страдающие от акне, имеют значительно более низкий уровень цинка в организме, чем люди с чистой кожей, и эту ситуацию нужно исправлять.
- Регулярное отшелушивание кожи. Так вы удаляете верхний слой отмерших клеток. Это очень важно, поскольку поры забиваются ими, что приводит к покраснению и воспалению, а следовательно и к появлению белых угрей. Скраб и пилинг – отличное решение, после которого другие средства, такие как масло чайного дерева, будут проникать глубже и действовать эффективнее.
- Маска из меда и корицы. Оба ингредиента являются прекрасными источниками антиоксидантов, которые также борются с бактериями и воспалениями. Нет достаточного количества научных данных, которые бы подтверждали, что маска из меда и корицы является полноценным ответом на вопрос, как избавиться от прыщей, но практика показывает, что этот метод все же эффективен.
- Меньше молочных продуктов. Это противоречивое утверждение, что причиной появления прыщей может быть употребление слишком большого количества молока, которое повышает активность сальных желез. Но почему бы не попробовать уменьшить долю молочки в рационе?
- Низкогликемическая диета. Продукты с высоким гликемическим индексом, то есть содержащие значительное количество сахара, могут увеличить вероятность появления прыщей и акне. Поэтому потребляйте больше фруктов, овощей, бобовых и орехов.
- Гамамелис. Это смесь, которую получают из коры и листьев североамериканского кустарника орешника Hamamelis virginiana. Как и зеленый чай, это специфическое средство содержит дубильные вещества, которые обладают антибактериальным и противовоспалительным действием.
- Рыбий жир. Добавка с Омега-3 прекрасно подходит для ухода за кожей и может помочь контролировать выработку жира, поддерживать гидратацию и остановить образование угрей. Вы можете увеличить потребление Омега-3 с помощью пищевых добавок, а можете просто больше есть лосося, сардин, грецких орехов или семян чиа.
- Зеленый чай. Еще одно средство с высоким содержанием антиоксидантов, что помогает избавиться от воспаления. Он позволит уменьшить покраснение и потенциально уменьшить распространение прыщей. Основной антиоксидант зеленого чая уменьшает выработку кожного сала и подавляет рост P. Acnes. Подходят и кремы, в состав которых входят настои зеленого чая.
- Меньше стресса. Звучит просто, достичь трудно, но это правда – уменьшение стресса играет важную роль. Высокий уровень стресса может нанести вред гормональному фону, открывая возможность для появления прыщей.
- Регулярные физические упражнения. Они способствуют здоровому кровообращению, который помогает питать клетки кожи. Это важно, поскольку помогает регулировать гормональный фон и предотвращает стимуляцию сальных желез. Тренировки также могут уменьшить стресс. Подойдут 30 минут ежедневных упражнений, и не забывайте умываться после каждой тренировки – лишний пот может переместить грязь в поры, увеличивая вероятность появления прыщей.
- Макияж. Он не устраняет прыщи, но скрывает их – по меньшей мере, так вы избавитесь от потенциального вреда для уверенности в себе.
Этими другими методами могут быть уже специальные медицинские процедуры, которые можно проводить только под наблюдением врача. К примеру, это:
- Гидроколлоидная повязка. Это небольшая клейкая повязка, которую накладывают на волдыри, чтобы уменьшить отек. Она поглощает влагу из пораженного участка, уменьшая нагрузку на кожу. Это часто помогает уменьшить рост и давление прыща.
- Точечное воздействие без выдавливания. Обычно выдавливание делать не рекомендуют, поскольку оно может привести к поствоспалительным изменениям, рубцеванию и инфицированию. Поэтому лучше применить точечное лечение, для которого есть 3 основных метода: перекись бензоила, который убивает бактерии в порах, одновременно высушивая их; салициловая кислота, которая высушивает кожу и вытягивает грязь из пор; и серные средства, похожие по принципу своего действия.
- Медикаменты. Медикаментозные методы лечения могут быть сложными. Например, интрализисная инъекция разведенного кортизонового препарата или изотретиноин, препарат из группы ретиноидов, похож на витамин А. Ретиноиды уменьшают количество кожного сала, что производят железы в вашей коже, уменьшают количество бактерий и воспаления и открывают поры.