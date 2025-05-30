30 травня, 22:19
Вони працюють: Гарвард радить ці 7 способів проти хропіння
Основні тези
- Хропіння виникає через обмеження потоку повітря під час сну, що спричиняє вібрації тканин горла і ніздрів.
- Гарвардські дослідники радять 7 способів боротьби з хропінням, серед яких зміна пози, уникнення алкоголю, перевірка на апное тощо.
Хропіння можна подолати щонайменше у 7 ефективних способів. Вони підтверджені гарвардськими дослідниками, і з ними ви зможете насолоджуватися тихими ночами.
Звісно, спершу треба визначити причини хропіння – адже воно може бути ознакою певних проблем зі здоров'ям, пише 24 Канал із посиланням на GQ. І якщо не є, то ось практичні рішення від Гарвардського інституту охорони здоров'я.
Дивіться також Споживання цукру варто зменшити, і ось 4 прості звички, які у цьому допоможуть
Ось 7 ефективних способів проти хропіння від учених Гарварда
Звідки береться хропіння? З обмежень потоку повітря у диханні під час сну, які спричиняють вібрації тканин горла та ніздрів. І ось що проти цього можна зробити:
- Змініть позу. Якщо ви спите спині, язик і м'яке піднебіння зміщуються назад, а це звужує дихальні шляхи. Спробуйте спати на боці – це простий спосіб тримати дихальні шляхи відкритими. Якщо така поза для вас незручна, використайте подушку для тіла, щоб підтримувати положення.
- Скиньте зайву вагу. Якщо є зайва вага, особливо на шиї, буде відчуватися тиск на дихальні шляхи. А втрата навіть невеликої кількості кілограмів допоможе зменшити товщину тканин горла й очистити дихальні шляхи. Це ефективне довгострокове рішення проти хропіння у поєднанні зі здоровою дієтою і регулярними фізичними вправами.
- Уникайте алкоголю перед сном. Алкоголь є міорелаксантом, і це нібито звучить чудово, але м'язи горла можуть розслабитися занадто сильно і шкодити прохідності дихальних шляхів. Тож краще уникайте алкоголю бодай 3 – 4 години до сну. Замість цього випийте трав'яний чай.
- Лікуйте закладеність носа. Алергія, застуда, викривлення перегородки носа тощо – це фактори, що обмежують потік повітря, і з цим треба боротися. Можна використовувати назальні смужки, промивати ніс фізрозчином перед сном, приймати ліки проти алергії, парову ванну і так далі.
- Киньте курити. Куріння подразнює дихальні шляхи, спричиняє запаленню і накопиченню слизу. У Гарвард кажуть, що навіть дим, який ви вдихаєте від інших курців, може призвести до хропіння.
- Перевірте, чи немає у вас апное сну. Якщо ваше хропіння гучне і дратує, якщо ви прокидаєтеся через задуху, відчуваєте себе виснаженим протягом дня – поговоріть з лікарем. Фахівці можуть порадити вам ротові капи (індивідуальні стоматологічні пристрої, які фіксують щелепу), розумні подушки (змінюють положення, коли виявляють хропіння), навіть додатки проти хропіння.
- Покращуйте гігієну та умови сну. Середовище, в якому ви спите, дуже важливе. Сухе повітря подразнює ніс і горло, а шум і світло порушують цикл сну. Тому спробуйте зволожувач повітря, купіть темні штори та подбайте про регулярний графік сну.