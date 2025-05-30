Вони працюють: Гарвард радить ці 7 способів проти хропіння

Хропіння можна подолати щонайменше у 7 ефективних способів. Вони підтверджені гарвардськими дослідниками, і з ними ви зможете насолоджуватися тихими ночами.

Звісно, спершу треба визначити причини хропіння – адже воно може бути ознакою певних проблем зі здоров'ям, пише 24 Канал із посиланням на GQ. І якщо не є, то ось практичні рішення від Гарвардського інституту охорони здоров'я.

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Ось 7 ефективних способів проти хропіння від учених Гарварда

Звідки береться хропіння? З обмежень потоку повітря у диханні під час сну, які спричиняють вібрації тканин горла та ніздрів. І ось що проти цього можна зробити:

Змініть позу. Якщо ви спите спині, язик і м'яке піднебіння зміщуються назад, а це звужує дихальні шляхи. Спробуйте спати на боці – це простий спосіб тримати дихальні шляхи відкритими. Якщо така поза для вас незручна, використайте подушку для тіла, щоб підтримувати положення.

Якщо ви спите спині, язик і м'яке піднебіння зміщуються назад, а це звужує дихальні шляхи. Спробуйте спати на боці – це простий спосіб тримати дихальні шляхи відкритими. Якщо така поза для вас незручна, використайте подушку для тіла, щоб підтримувати положення. Скиньте зайву вагу. Якщо є зайва вага, особливо на шиї, буде відчуватися тиск на дихальні шляхи. А втрата навіть невеликої кількості кілограмів допоможе зменшити товщину тканин горла й очистити дихальні шляхи. Це ефективне довгострокове рішення проти хропіння у поєднанні зі здоровою дієтою і регулярними фізичними вправами.

Є практичні рішення проти хропіння – від Гарвардського інституту охорони здоров'я / Фото nensuria@freepik