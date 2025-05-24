Не кажучи про його вплив на ваш настрій та рівень енергії. На щастя, можна легко скоротити кількість цукру, яку ви споживаєте за день. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про 4 звички, які вам у цьому допоможуть.

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Які звички допомагають зменшити споживання цукру

На Harvard Health можна знайти низку статей про те, що споживання цукру можна зменшити. Там вказують на кілька корисних звичок, потрібних саме для цього.

Снідайте. Почніть день із ситного, поживного сніданку, щоб не хотілося їсти. Вівсяні пластівці, яйця та фрукти – гарний вибір. Не обов'язково їсти його дуже рано, і це не обов'язково має бути велика порція, але вживання вранці чогось корисного допомагає вам мати більше енергії.

Почніть день із ситного, поживного сніданку, щоб не хотілося їсти. Вівсяні пластівці, яйця та фрукти – гарний вибір. Не обов'язково їсти його дуже рано, і це не обов'язково має бути велика порція, але вживання вранці чогось корисного допомагає вам мати більше енергії. Тримайте спокуси поодаль від себе. Ваш дім не має бути зоною, вільною від цукру, просто ваше улюблене печиво або цукерки повинні лежати у важкодоступному місці. Тобто кладіть солодку їжу якомога далі від очей, сховайте її за корисними продуктами. Коли ви звикаєте їсти менше солодкого, то менше його й хочете, ба більше – ви відчуваєте сильніше задоволення від меншої кількості солодкого.

З цими порадами можна легко скоротити кількість цукру, яку ви споживаєте за день / Фото freepik

Додавайте у свій раціон більше цільних і необроблених продуктів. Вони можуть витіснити з вашого раціону перероблені джерела доданого цукру. Ідея в тому, що за вживання більшої кількості багатих на поживні речовини, необроблених, натуральних продуктів у вас залишиться менше місця для шкідливих. Ось чому важливий порядок споживання їжі – якщо ви почнете зі шкідливої, то наїстеся нею, але якщо ви почнете зі здорової, то вже не наїстеся шкідливою.

Вони можуть витіснити з вашого раціону перероблені джерела доданого цукру. Ідея в тому, що за вживання більшої кількості багатих на поживні речовини, необроблених, натуральних продуктів у вас залишиться менше місця для шкідливих. Ось чому важливий порядок споживання їжі – якщо ви почнете зі шкідливої, то наїстеся нею, але якщо ви почнете зі здорової, то вже не наїстеся шкідливою. Читайте етикетки під час покупок. Тут не треба бути одержимим або вірити, що все навколо погане чи небезпечне, просто слід розуміти, що в продуктах, про які ви навіть не думали, як-от у заправках для салатів або приправах, може бути прихований цукор. Гарвард рекомендує в супермаркеті зупинятися на мить, щоб читати етикетки й розуміти, що ви їсте, і щоб ви могли бути трохи більш виваженим із цукром.

І просте нагадування насамкінець: будьте особливо обережні з солодкими напоями. Вони є одним із найгірших способів споживання цукру.