Ви завжди неправильно надягали ваш халат: у тіктоці показали, що насправді треба робити

Цей трюк із халатом здивував людей в інтернеті. Адже його авторка заявила, що багато хто неправильно надягає свої халати.

Жінка поділилася вірусним відео у тіктоці. Вона присягається, що знає, як почуватися в халаті ідеально комфортно, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Як треба правильно зав'язувати халат

Можна з упевненістю сказати, що погода у зараз досить прохолодна. Тобто ідея закутатися в халат або ковдру буде точно привабливою. Це може бути ідеальним способом створити собі затишок, коли падає сніг.

Але чи думали ви колись, що носите халат неправильно? Одна жінка, відома як Еллісон Вір, спричинила справжній фурор у тіктоці, коли показала, як зав'язує свій халат.

Мені було за 40, коли я дізналася, як треба зав'язувати халат,

– сказала вона.

І ось де хиба: часто люди протягують шнурок халата через петлі, а потім зав'язують спереду. Так, це неправильно.

Чи думали ви колись, що існує кращий спосіб зав'язувати халат: дивіться відео theallisonveer

Елісон каже, що потрібно протягувати шнурок спереду халата, а не ззаду. Тримайте пояс перед собою, оберніть халат навколо себе, а потім пропустіть шнурок через петлі спереду, перш ніж зав'язати його в тугий бант, що зафіксує передню частину халата.

Люди були приголомшені одкровенням, що відбилося й у коментарях.