Вы всегда неправильно надевали ваш халат: в тиктоке показали, что на самом деле надо делать
Этот трюк с халатом удивил людей в интернете. Ведь его автор заявила, что многие неправильно надевают свои халаты.
Женщина поделилась вирусным видео в тиктоке. Она клянется, что знает, как чувствовать себя в халате идеально комфортно, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
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Как надо правильно завязывать халат
Можно с уверенностью сказать, что погода у сейчас достаточно прохладная. То есть идея закутаться в халат или одеяло будет точно привлекательной. Это может быть идеальным способом создать себе уют, когда падает снег.
Но думали ли вы когда-то, что носите халат неправильно? Одна женщина, известная как Эллисон Вир, произвела настоящий фурор в тиктоке, когда показала, как завязывает свой халат.
Мне было за 40, когда я узнала, как надо завязывать халат,
– сказала она.
И вот где недостаток: часто люди продевают шнурок халата через петли, а потом завязывают спереди. Да, это неправильно.
Думали ли вы когда-нибудь, что существует лучший способ завязывать халат: смотрите видео theallisonveer
Элисон говорит, что нужно протягивать шнурок спереди халата, а не сзади. Держите пояс перед собой, оберните халат вокруг себя, а затем пропустите шнурок через петли спереди, прежде чем завязать его в тугой бант, что зафиксирует переднюю часть халата.
Люди были ошеломлены откровением, что отразилось и в комментариях.
- "У меня просто челюсть отвисла и оставалась открытой на протяжении всего видео".
- "Я ношу халат ежедневно в течение последних 8 лет, и ни разу мне не приходило в голову сделать это".
- "Это намного лучше! Это меняет правила игры".
- "Мне кажется, это настолько очевидно, что мы просто пропустили это".