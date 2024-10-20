З льодом чи без: експерт розповів, як правильно пити віскі

Протягом багатьох років поціновувачі віскі сперечаються про те, чи слід пити димчастий коричневий напій чистим або зі льодом. Одні насміхаються над ідеєю розбавлення складних смаків алкоголю, інші наполягають на тому, що лід, який повільно тане в напої, підсилює його смак.

Оскільки так багато експертів-любителів не можуть дійти згоди, ми пропонуємо звернутися до авторитетів. Кріс Блатнер – виконавчий бурбон-стюард і творець @urbanbourbonist в інстаграмі. Він розповів Foodie про тонкощі вживання віскі з льодом.

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П'ємо віскі з льодом чи без?

Для початку, якщо ви ніколи раніше не куштували певний бренд і хочете спробувати віскі як професіонал, він каже: "Я думаю, що завжди краще починати з дегустації віскі в чистому вигляді (без льоду або води), щоб зрозуміти його смаковий профіль".

Однак це не означає, що його завжди слід смакувати чистим. Хоча спробувати його таким, яким він є, допоможе вам повністю осягнути всі його смакові якості, є певна логіка, що підтримує додавання льоду в напій. Однією з таких причин є те, що всі привабливі ароматичні компоненти, які містить віскі, можуть бути підкреслені незначним розбавленням.

Наука про розбавлення віскі

Винуватцем фірмового димного смаку віскі є гваякол – ароматична олія, яка є побічним продуктом обвуглених дерев'яних бочок, в яких витримується більшість віскі. Навіть віскі без зазначення віку містить цю ароматну хімічну сполуку. Однак гваякол не змішується з рідиною і – особливо у віскі з високою міцністю – має тенденцію осідати на дно келиха. Коли лід тане в напої, гваякол порушується, і деяка його частина спливає нагору, де і відбувається ковток.

Блатнер пояснює, що додавання льоду в напій також приборкає гіркоту віскі, знижуючи температуру і рівень алкоголю, коли ви п'єте його. Він каже: "Додавання льоду призведе до зміни температури, а також почне повільно знижувати міцність віскі в міру танення льоду".



Якщо пробуєте новий віскі, то можете спочатку не додавати лід / Фото senivpetro

Зверніть увагу! Чим тепліший напій, тим більша ймовірність того, що ви відчуєте сильний жар від алкоголю. Коли "тригери опіку" від алкоголю пригнічені, багатьом легше оцінити складні аромати бурштинового спиртного напою.

З льодом чи без льоду: вирішувати вам

Хоча найкраще пробувати новий віскі, не розбавляючи його, Блатнер не займає жорсткої позиції щодо того, чи варто взагалі додавати лід у напій. Це дійсно зводиться до особистих уподобань.

Ви можете виявити, що віскі подобається вам більше (або менше), коли він охолоджений і коли його міцність знижена,

– зауважує він.

У той час як деякі любителі шотландського віскі клянуться, що розбавляють його водою перед тим, як він потрапляє на піднебіння, любителі бурбону часто займають жорстку позицію і кажуть, що лід або вода тільки забирають у напою його повний смак. Це може бути пов'язано з тонкими відмінностями між скотчем і бурбоном, які залежать від способу їх виробництва.

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Якщо ви намагаєтеся справити враження на досвідченого поціновувача, можливо, ви захочете пити його улюбленим способом. Але якщо ви просто намагаєтеся насолодитися смаком для себе, спробуйте те, що, на вашу думку, смакує краще. Тут немає правильної чи неправильної відповіді, є лише ваша відповідь – так, як вам подобається найбільше.