А це, як правило, холодніше, ніж там, де ви любите розслабитися і відпочити. Тож як охолодити віскі? Найочевидніший спосіб – лід, але він може розбавити напій з часом, пише Foodie.
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Камінці для віскі: як це працює і чому це краще за лід
Експертки галузі Анна Акстер і Венделін фон Шродер, співзасновниці Lodestar Whiskey, розповіли про інший спосіб. Це камінці для віскі, призначені для доведення напою до ідеальної температури.
Камінці виготовлені з нержавіючої сталі або мильного каменю, тому вони вбирають тепло від віскі кімнатної температури. Тобто вони можуть знизити температуру вашого напою, але при цьому не будуть танути, як у випадку з льодом.
Вони досить швидко охолоджують віскі, але як тільки камінці нагріються, ваш напій не залишиться прохолодним надовго!
– застерігає при цьому Фон Шродер.
Камінці для віскі можуть зробити смак вашого напою кращим / Фото Shutterstock
Наскільки холодними мають бути камінці? Це не точна наука. Акстер каже, що "найкраще заморозити їх на ніч, щоб переконатися, що вони досить холодні".
- Камінці для віскі вперше з'явилися на ринку в середині 2000-х, тоді вони були переважно аксесуарами з мильного каменю без особливих прикрас. До сьогодні вони еволюціонували, щоб задовольнити бажання широкого ринку.
- Ви можете знайти камінці, що імітують кубики льоду, сфери, діаманти, та й складніші конструкції, такі як черепи, що ідеально пасують до Геловіна. Всі вони працюють за тією ж базовою концепцією – швидко охолодити віскі.
Чи можна їх нагріти, щоб утримувати гарячим чай або грогг? експертки не рекомендують нагрівати каміння для віскі, хоча й забороняти не беруться.
Але беруться переконливо стверджувати: якщо використовувати камінці за призначенням, вони будуть візуально привабливим і винахідливим способом підкреслити тонкі аромати віскі, не розбавляючи його.