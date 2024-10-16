Більше не падатимуть на підлогу: 4 хитрі способи повісити штани на вішалку

Існує безліч способів акуратно повісити штани, щоб зберегти їх у хорошому стані та запобігти утворенню складок. І було б вкрай несправедливо не ділитись ними з вами.

Ми навчимо вас, як правильно вішати джинси та платтяні штани, щоб вони залишалися максимально рівними і без складок. А допоможуть у цьому поради, які з'явились на порталі The Spruce.

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Використовуйте звичайну вішалку

1. Виберіть свій вішак

Ви можете використовувати будь-яку вішалку у формі трикутника, щоб повісити джинси та інші штани у вашій шафі. Це може бути неслизька оксамитова вішалка, пластикова або дерев'яна, залежно від того, що у вас вже є під рукою. Якщо ви купуєте новий комплект вішаків, підійде будь-який з трьох варіантів.

М'яке покриття і природне зчеплення оксамитових вішалок – хороший вибір, тоді як інші два можуть витримати трохи більшу вагу. Уникайте тонких дротяних вішалок, коли вішаєте штани, оскільки вони прогинатимуться під вагою, і ваші штани не будуть висіти рівно.

2. Складіть і повісьте штани

Розкладіть штани на чистій і сухій поверхні лицьовою стороною догори так, щоб бічні кишені були спрямовані вгору. Розправте всі очевидні складки і, якщо манжети згорнуті, розгорніть їх.

Потім складіть штани навпіл уздовж – одну штанину на іншу – і знову розправте всі складки. Взявшись за низ штанів, кінці штанин протягніть через вішалку і натягніть їх на нижню перекладину так, щоб верхня і нижня частини штанів зустрічалися на одній висоті.

Як правильно повісити штани: дивіться відео

Вішаємо класичні штани на вішалку

1. Складіть штани

Як і повсякденні штани або джинси, ви можете повісити платтяні штани на звичайну вішалку, різниця лише в тому, як ви їх складете і повісите. Візьміть платтяні штани і покладіть їх на рівну поверхню, склавши одну штанину на іншу вздовж і зберігаючи чіткі складки.

2. Підвісьте кожну штанину

Потім візьміться обома руками за нижню частину штанини і тримайте штани догори дном – поясом ближче до підлоги. Розмістіть вішалку на рейці між двома манжетами, які ви тримаєте, а потім накиньте праву штанину на перекладину вішалки, переконавшись, що вона акуратно звисає.

Зробіть те ж саме з лівою штаниною, накинувши її на праву штанину, яка вже висить на перекладині. Переміщайте штани за потреби, щоб переконатися, що складки залишаються на місці.

Використовуйте вішалку для штанів із зажимами

1. Створіть вертикальну складку

Вішалки для штанів з зажимами спеціально розроблені саме для цієї мети – вішати штани. Вони добре підходять для брюк, оскільки дозволяють їм висіти вільно з мінімальним ризиком утворення складок. Почніть з того, що покладіть чисті та свіжовипрасувані брюки на рівну поверхню і створіть вертикальну складку, наклавши одну штанину на іншу, зберігаючи при цьому складку.

2. Закріпіть їх на вішалці

Тримайте штани за складений пояс і за допомогою затискачів на вішалці повісьте їх так, щоб манжети були ближче до підлоги. Якщо у вашій шафі немає місця для штанів повної довжини, ви можете по черзі складати їх навпіл і закріплювати защіпками біля колін. Однак це може призвести до утворення складок, оскільки зажими часто мають рифлену текстуру, яка може залишати сліди.



Штани більше не будуть пом'ятими / Фото freepik

Придбайте затискач-вішалку

1. Придбайте затискні вішалки

Вішак із затискачами має довгі дерев'яні затискачі, які, по суті, утримують штани на місці за допомогою запірного механізму. Два шматки дерева зазвичай мають рифлену або текстуровану внутрішню поверхню, яка надійно фіксує штани, утримуючи їх на місці, і має металевий поворотний гачок, як і звичайна вішалка.

2. Закріпіть штани

Використовуйте затискач-вішалку, щоб повісити штани у шафі. Почніть з того ж кроку, що і в попередніх трьох способах.

Покладіть чисті штани на рівну поверхню, розправте всі складки, а потім складіть одну штанину над іншою, щоб утворилася вертикальна складка. Візьміться за манжети і відкрийте вішалку, закріпіть штани в ній і повісьте їх догори дном так, щоб пояс був ближче до підлоги. При такому способі вішання не варто складати штани навпіл і затискати їх на колінах, оскільки вони утворять складку, яку буде складно розправити.

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Скористайтесь цими порадами, щоб акуратно розвісити штани та не переживати через те, що вони можуть підступно впасти на підлогу, поки ви спите!