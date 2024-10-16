Больше не будут падать на пол: 4 хитрых способа повесить брюки на вешалку

Существует множество способов аккуратно повесить брюки, чтобы сохранить их в хорошем состоянии и предотвратить образование складок. И было бы крайне несправедливо не поделиться ими с вами.

Мы научим вас, как правильно вешать джинсы и плательные брюки, чтобы они оставались максимально ровными и без складок. А помогут в этом советы, которые появились на портале The Spruce.

Стоит внимания Для элегантности и тепла: 5 мужских духов, вдохновленных виски

Используйте обычную вешалку

1. Выберите свою вешалку

Вы можете использовать любую вешалку в форме треугольника, чтобы повесить джинсы и другие брюки в вашем шкафу. Это может быть нескользкая бархатная вешалка, пластиковая или деревянная, в зависимости от того, что у вас уже есть под рукой. Если вы покупаете новый комплект вешалок, подойдет любой из трех вариантов.

Мягкое покрытие и естественное сцепление бархатных вешалок – хороший выбор, тогда как другие два могут выдержать немного больший вес. Избегайте тонких проволочных вешалок, когда вешаете брюки, поскольку они будут прогибаться под весом, и ваши брюки не будут висеть ровно.

2. Сложите и повесьте штаны

Разложите брюки на чистой и сухой поверхности лицевой стороной вверх так, чтобы боковые карманы были направлены вверх. Расправьте все очевидные складки и, если манжеты свернуты, разверните их.

Затем сложите брюки пополам вдоль – одну штанину на другую – и снова расправьте все складки. Взявшись за низ штанов, концы штанин проденьте через вешалку и натяните их на нижнюю перекладину так, чтобы верхняя и нижняя части штанов встречались на одной высоте.

Как правильно повесить брюки: смотрите видео

Вешаем классические брюки на вешалку

1. Сложите брюки

Как и повседневные брюки или джинсы, вы можете повесить плательные брюки на обычную вешалку, разница лишь в том, как вы их сложите и повесите. Возьмите плательные брюки и положите их на ровную поверхность, сложив одну штанину на другую вдоль и сохраняя четкие складки.

2. Подвесьте каждую штанину

Затем возьмитесь обеими руками за нижнюю часть штанины и держите брюки вверх дном – поясом ближе к полу. Разместите вешалку на рейке между двумя манжетами, которые вы держите, а затем накиньте правую штанину на перекладину вешалки, убедившись, что она аккуратно свисает.

Сделайте то же самое с левой штаниной, накинув ее на правую штанину, которая уже висит на перекладине. Перемещайте штаны по мере необходимости, чтобы убедиться, что складки остаются на месте.

Используйте вешалку для брюк с зажимами

1. Создайте вертикальную складку

Вешалки для брюк с зажимами специально разработаны именно для этой цели – вешать брюки. Они хорошо подходят для брюк, поскольку позволяют им висеть свободно с минимальным риском образования складок. Начните с того, что положите чистые и свежевыглаженные брюки на ровную поверхность и создайте вертикальную складку, наложив одну штанину на другую, сохраняя при этом складку.

2. Закрепите их на вешалке

Держите брюки за сложенный пояс и с помощью зажимов на вешалке повесьте их так, чтобы манжеты были ближе к полу. Если в вашем шкафу нет места для брюк полной длины, вы можете поочередно складывать их пополам и закреплять защелками возле колен. Однако это может привести к образованию складок, поскольку зажимы часто имеют рифленую текстуру, которая может оставлять следы.



Брюки больше не будут помятыми / Фото freepik

Приобретите зажим-вешалку

1. Приобретите зажимные вешалки

Вешалка с зажимами имеет длинные деревянные зажимы, которые, по сути, удерживают штаны на месте с помощью запорного механизма. Два куска дерева обычно имеют рифленую или текстурированную внутреннюю поверхность, которая надежно фиксирует штаны, удерживая их на месте, и имеет металлический поворотный крючок, как и обычная вешалка.

2. Закрепите брюки

Используйте зажим-вешалку, чтобы повесить брюки в шкафу. Начните с того же шага, что и в предыдущих трех способах.

Положите чистые брюки на ровную поверхность, расправьте все складки, а затем сложите одну штанину над другой, чтобы образовалась вертикальная складка. Возьмитесь за манжеты и откройте вешалку, закрепите штаны в ней и повесьте их вверх дном так, чтобы пояс был ближе к полу. При таком способе вешания не стоит складывать штаны пополам и зажимать их на коленях, поскольку они образуют складку, которую будет сложно расправить.

Смотрите также Избавьтесь от этого немедленно: мужские вещи, которым не место в вашем гардеробе

Воспользуйтесь этими советами, чтобы аккуратно развесить брюки и не переживать из-за того, что они могут коварно упасть на пол, пока вы спите!