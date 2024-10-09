Коли сам собі сантехнік: 6 способів пробити унітаз без вантуза
Джерело:The Art of Manliness
Ситуація з неприємною несправністю в туалеті може виникнути без видимих причин у будь-кого вдома. Та й не тільки – уявіть, що ви у відпустці й зупинилися в орендованому будинку.
І от ви спускаєте воду в туалеті, а вона починає текти не вниз, а вгору. "Нічого страшного", – можете подумати ви, і почнете шукати вантуз, щоб усунути халепу. А якщо його немає? Відповідь має The Art of Manliness.
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Як прочистити унітаз без вантуза
За допомогою деяких інших побутових засобів ви можете розв'язати цю дилему. Нижче ви прочитаєте аж про 6 способів пробивання унітаза без вантуза.
Хоча ці способи також стануть у пригоді й у тому випадку, коли ви спробували прочистити унітаз вантузом, але це не спрацювало. Сприймайте їх як запасний "план Б".
- Спосіб 1 – гаряча вода. Наповніть каструлю або глечик гарячою водою з ванни, але не використовуйте окріп (він може розколоти порцеляну). Налийте гарячу воду до рівня пояса в унітаз. Тиск води в поєднанні з її теплом може допомогти послабити й зрушити засмічення.
- Спосіб 2 – засіб для миття посуду. Залийте в унітаз трохи рідкого мила для посуду. Мило зробить засмічення слизьким, що може допомогти йому пройти крізь труби. Після додавання мила залиште все на 20 хвилин або близько того. Потім змийте ще раз. Якщо нічого не рухається, налийте в унітаз ще порцію гарячої води. Ви також можете поєднати ці способи одразу, наливши в унітаз каструлю гарячої води, змішаної з милом.
Пробиваємо унітаз ефективно та оперативно з цими способами / Ілюстрації The Art of Manliness
- Спосіб 3 – оцет і харчова сода. Це поєднання створює своєрідний вулкан у вашому туалеті. Додайте чашку харчової соди в чашу унітаза. Далі повільно виливайте оцет в унітаз, поки не побачите шипучу хімічну реакцію. Вона проштовхне засмічення через трубу.
- Спосіб 4 – туалетна щітка. Ви можете використовувати туалетну щітку як своєрідний вантуз. Вставте її в отвір унітаза й рухайте вгору та вниз, ніби занурюючись. Це забезпечить всмоктування, одночасно розбиваючи те, що засмітило унітаз, і допомагаючи виштовхнути все вниз. Якщо ви не хочете забруднювати вашу щітку, перед використанням оберніть її пакетом для сміття.
- Спосіб 5 – дротяна вішалка. Візьміть її та розправте. Просуньте в отвір унітаза, щоб виштовхнути й розбити те, що спричинило засмічення. Але обережно, щоб не подряпати порцеляну на дні чаші.
- Спосіб 6 – дволітрова пластикова пляшка. Для цього способу знадобиться пара гумових рукавичок, оскільки ви будете засовувати руки в засмічений унітаз. Вважайте, що це остання відчайдушна спроба усунути засмічення без вантуза (або сантехніка). Наповніть пляшку гарячою водою, покладіть великий палець у рукавичці на отвір пляшки, а потім помістіть її в унітаз. Почніть стискати пляшку, щоб випустити гарячу воду. Гаряча вода, плюс тиск води, повинні виштовхнути засмічення.