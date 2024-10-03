Після того як ви виперете одяг, у вас є лише половина шансів позбутися плями. Щоб зберегти свою улюблену білу річ, треба вивести плями з неї у додаткові способи. GQ пише про них – і, що важливо, всі необхідні інструменти для цього ви знайдете вдома.

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Як вивести плями крові

Найкращий спосіб – швидко покласти річ під холодну воду і потерти марсельським милом. Якщо кров встигла засохнути, можна скористатися лимонним соком перед тим, як покласти річ у пральну машину зі звичайним мийним засобом.

Не беріть відбілювач, інакше будуть розводи, а пляма стане з червоної жовтою.

Як вивести плями від жиру або вина

Важливо не заварювати пляму в гарячій воді, тому замочіть її в холодній і потріть милом перед тим, як покласти в пральну машину за температури 40 градусів. Якщо діяти негайно, пляма має зникнути.

Якщо у вас під рукою є кукурудзяне борошно або тальк, засипте ними пляму і зачекайте, поки вона вбереться і висохне, а потім обережно почистьте її щіткою і тоді вже у пралку.

Важливо знати, як ефективно виводити важкі плями з одягу / Фото freepik

Як видалити плями від кави або шоколаду

Щоб позбутися плями від кави чи шоколаду, потрібно набратися сміливості, адже помідори – один з найстійкіших продуктів. Вам знадобиться бікарбонат натрію (сода), сік лимона і мило.

Нанесіть їх одне за одним, втираючи шаром, перед тим, як покласти футболку в пральну машину у звичайному циклі з вашим звичайним мийним засобом.

Як прибрати плями від поту

Щоб видалити, знову ж таки, найкращим засобом є мило та лимонний сік. Якщо ваша футболка посіріла, використовуйте соду і додайте її до звичайного прального порошку. Це найкращий спосіб вивести пляму з білої білизни.