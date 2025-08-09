Якісний одяг – це інвестиція у стиль і довговічність. Але всі ми розуміємо, що є багато речей, які не варті наших грошей.

За інформацією порталу Gentleman's Gazette, є низка ознак, які допоможуть виявити одяг низької якості перед покупкою. 24 Канал розповість про них докладніше. Дивіться також Плавки чи шорти: українці посперечались у мережі, у чому чоловікам пристойно відпочивати Пастки шопінгу: як виявити неякісний одяг перед покупкою? Ціна та тканина – перші тривожні сигнали. Надзвичайно низька ціна на такі матеріали, як кашемір чи тонка вовна, часто свідчить про низьку якість. Тут, звісно, є виняток – це секонд-хенд, де можна знайти скарби за невеликі гроші.

Тканина ж, яка здається підозріло м'якою (а це зазвичай через хімічні пом'якшувачі), втрачає привабливість після кількох прань. Тож перевіряйте етикетку – якісний одяг містить щонайменше 80% натуральних волокон, як-от бавовна чи вовна, та трохи синтетики – скажімо, еластан для еластичності. Посадка та пошиття – важливі деталі. Одяг, який має ідеальний вигляд на вішалці, але сковує рухи – це про погану конструкцію. Тому завжди приміряйте речі, щоб перевірити комфорт і свободу рухів.

Недбале пошиття видають нерівні шви, невідповідність візерунків чи неакуратні петлі. Такі дефекти вказують на поспішне виробництво та мінімальний контроль якості. Як не купити поганий одяг – поради для розумного вибору / Фото DC Studio@freepik Матеріали та обробка – проблеми, що ховаються за виглядом. Нерівна обробка, як-от криві кишені чи планки, і видимі сліди зносу, як витягнуті нитки чи ковтунці – тривожні сигнали. Якісний одяг демонструє симетрію та увагу до деталей.

А відсутність інформації про матеріали чи конструкцію в описі товару часто означає, що виробнику нічого про це сказати. Репліки дизайнерських речей коштують мало, але рідко відповідають оригіналу за виглядом та відчуттям. Ваш комфорт – головний показник. Найважливіша ознака якості одягу, насправді – це ваші відчуття. Якщо вам у цьому одязі некомфортно, чи він вам не подобається – це може бути не ваша провина, а погано продуманий дизайн.

Обирайте одяг із натуральних матеріалів, точними розмірами, а не просто S, M чи L, і з перевіреним кроєм. Це гарантує, що ваш гардероб буде не лише стильним, але й практичним.