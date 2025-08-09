Качественная одежда – это инвестиция в стиль и долговечность. Но все мы понимаем, что есть много вещей, которые не стоят наших денег.

По информации портала Gentleman's Gazette, есть ряд признаков, которые помогут выявить одежду низкого качества перед покупкой. 24 Канал расскажет о них подробнее. Смотрите также Плавки или шорты: украинцы поспорили в сети, в чем мужчинам прилично отдыхать Ловушки шопинга: как выявить некачественную одежду перед покупкой? Цена и ткань – первые тревожные сигналы. Очень низкая цена на такие материалы, как кашемир или тонкая шерсть, часто свидетельствует о низком качестве. Здесь, конечно, есть исключение – это секонд-хенд, где можно найти сокровища за небольшие деньги.

Ткань же, которая кажется подозрительно мягкой (а это обычно из-за химических смягчителей), теряет привлекательность после нескольких стирок. Поэтому проверяйте этикетку – качественная одежда содержит не менее 80% натуральных волокон, например хлопок или шерсть, и немного синтетики – скажем, эластан для эластичности. Посадка и пошив – важные детали. Одежда, которая идеально выглядит на вешалке, но сковывает движения – это о плохой конструкции. Поэтому всегда примеряйте вещи, чтобы проверить комфорт и свободу движений.

Небрежный пошив выдают неровные швы, несоответствие узоров или неаккуратные петли. Такие дефекты указывают на поспешное производство и минимальный контроль качества. Как не купить плохую одежду – советы для разумного выбора / Фото DC Studio@freepik Материалы и обработка – проблемы, скрывающиеся за видом. Неровная обработка, например кривые карманы или планки, и видимые следы износа, как вытянутые нити или катышки – тревожные сигналы. Качественная одежда демонстрирует симметрию и внимание к деталям.

А отсутствие информации о материалах или конструкции в описании товара часто означает, что производителю нечего об этом сказать. Реплики дизайнерских вещей стоят мало, но редко соответствуют оригиналу по виду и ощущениям. Ваш комфорт – главный показатель. Важнейший признак качества одежды, на самом деле – это ваши ощущения. Если вам в этой одежде некомфортно, или она вам не нравится – это может быть не ваша вина, а плохо продуманный дизайн.

Выбирайте одежду из натуральных материалов, точными размерами, а не просто S, M или L, и с проверенным кроем. Это гарантирует, что ваш гардероб будет не только стильным, но и практичным.