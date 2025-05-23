Якщо ви купуєте New Balance, то маєте знати ці ознаки підробки

Підроблених кросівок New Balance багато на ринку, як і багатьох інших популярних брендів. І відрізнити оригінал від фальшивки буває непросто – якщо ставитися до цього не надто уважно.

На щастя, є ключові ознаки, які допоможуть вам не помилитися та обрати пару саме вашого улюбленого бренду, а не репліку, нехай навіть хорошу. Способи розпізнання підробок New Balance публікує 24 Канал із посиланням на Legit Check.

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Дізнайтесь, як захистити свій вибір New Balance від шахраїв

Команда порталу пропонує 3 найшвидші способи розпізнати підроблені New Balance – за розмірною біркою, за проміжною підошвою та за номером моделі.

Бірка з розміром. На автентичній усі літери правильно заповнені фарбою. Також символи тонші, ніж на підробках. Відповідно, на копіях літери можуть бути подряпані, а більшість символів – занадто товсті.

На автентичній усі літери правильно заповнені фарбою. Також символи тонші, ніж на підробках. Відповідно, на копіях літери можуть бути подряпані, а більшість символів – занадто товсті. Проміжна підошва. На автентичній логотип New Balance товстий і має 3D вигляд, виступаючи з взуття. Також ви побачите товстіші та коротші шви, що надають боксерського вигляду, плюс – чистий перехід від підошви до проміжної підошви без подряпин. На підробці ж лого занадто тонке, не має 3D ефекту, стібки тонкі та довші, а ще й є подряпини на з'єднанні підошви з проміжною підошвою.

На автентичній логотип New Balance товстий і має 3D вигляд, виступаючи з взуття. Також ви побачите товстіші та коротші шви, що надають боксерського вигляду, плюс – чистий перехід від підошви до проміжної підошви без подряпин. На підробці ж лого занадто тонке, не має 3D ефекту, стібки тонкі та довші, а ще й є подряпини на з'єднанні підошви з проміжною підошвою. Номер моделі. На автентичних стібки розташовані ближче до верхніх стібків, також більша відстань до ниток з лівого боку. На підробці стібки досить далеко від верхніх стібків, і занадто близько до стібків правого боку.

Ключові ознаки, які допоможуть вам обрати пару саме New Balance, а не репліку / Дивіться фото Legit Check

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Як бачимо, розпізнавання підроблених New Balance вимагає уваги до деталей. Але з цими порадами ви зможете впевнено обрати оригінал. Хай там що, завжди перевіряйте якість, маркування та продавця будь-якого товару, щоб уникнути розчарувань.