Приміряти джинси можна й не роздягаючись – і це не магія. Пригадуєте Леонардо да Вінчі та "Вітрувіанську людину"? 24 Канал завдяки Tailored Athlete пояснить вам докладно, як це працює.

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Приміряти джинси можна й не роздягаючись – і це не магія, а практичні лайфхаки

Анатомія людини гарантує певні взаємозв'язки. До прикладу, можна виміряти свою стопу за допомогою передпліччя: покладіть стопу на руку п'ятою до внутрішньої сторони ліктя, і побачите, що ваш великий палець ідеально лягає на зап'ястя.

Так само обхват вашої талії збігається з периметром шиї, помноженим на два. Тобто, так, ви можете перевірити, чи підходять вам штани, просто в магазині та не роздягаючись. Ось 5 методів, за якими це можна зробити.

Визначити, чи підходять вам джинси, можна дуже просто і без примірки: дивіться відео rhodes_wood

Виміряти талію і стегна джинсів можна за допомогою плечей . По-перше, знайдіть найширшу частину стегон штанів. По-друге, співставте її з довжиною ваших плечей (це відстань від одного плеча до іншого). Якщо вони збігаються або стегна джинсів трохи ширші, то джинси вам підійдуть.

. По-перше, знайдіть найширшу частину стегон штанів. По-друге, співставте її з довжиною ваших плечей (це відстань від одного плеча до іншого). Якщо вони збігаються або стегна джинсів трохи ширші, то джинси вам підійдуть. Тепер про шию. Нагадаємо, обхват талії приблизно вдвічі більший за обхват шиї. Тож ви можете приміряти застебнуті джинси на шию (оберніть талію джинсів навколо шиї – байдуже, ззаду чи спереду), щоб дізнатися, чи підходить розмір для вашої талії. Якщо обидва краї джинсів легко торкаються один до одного – все гаразд. Якщо накладаються – значить, джинси завеликі. Якщо торкаються насилу – штани вам замалі. Також зауважте, що цей метод не працює для штанів із заниженою або завищеною талією.

Зауважте, що у використанні лайфхаків треба враховувати певні нюанси: дивіться відео rhodes_wood