Дід ніколи не спізнювався на роботу: ось чому він завжди возив в автомобілі картон

Існує ціла низка хитрощів, які дозволяють полегшити нам життя. Деякі з них особливо актуальні взимку, коли водії натрапляють на чималі незручності.

Так, 24 Канал з посиланням на видання "Твоя машина", розповідає про хитрість, яку використовують досвідчені водії. Дізнайтесь, для чого у їхньому багажнику завжди лежав картон.

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Чому водії возять з собою картон

Ясна річ, що новенькі автомобілі оснащені цілою низкою крутих систем. Вони дозволяють зробити експлуатацію транспортного засобу максимально легкою та комфортною. Втім, так було не завжди.

Раніше водіям доводилось викручуватись, щоб заощаджувати свій час і безпечно пересуватись дорогами. До прикладу, досвідчені таксисти завжди мали під рукою картон. Він допомагав їм витратити менше часу під час прогрівання двигуна у морозну погоду.

Що потрібно зробити?

Якщо часу не так уже й багато, то однозначно варто скористатись хитрістю з картоном. Для цього необхідно перед радіатором встановити щільний лист картону. Завдяки йому можна буде прискорити прогрів двигуна авто у морозну погоду.

Як це працює? Картон дозволить не проходити холодним повітряним потокам крізь решітку радіатора. Відтак, вони не потраплятимуть у систему, що дозволить швидше нагріти двигун.

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Важливо! Не варто зловживати цим лайфхаком. Слід вчасно прибрати лист картону, щоб уникнути ризику перегрівання двигуна вашого авто.

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До слова, це ще не все. Також таксисти використовували картон і для лобового скла. Вони підставляли листи під двірники, щоб мінімізувати обмерзання. Таким чином можна заощадити час зранку.