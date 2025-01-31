GOBankingRates поспілкувався з механіком про те, які японські авто можуть змусити вас пошкодувати, що ви не купили щось інше. 24 Канал завдяки Yahoo!Autos розповідає докладніше.

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Ось 5 японських авто, репутацію яких механік поставив під сумнів

Scion IQ. "Розумні" автомобілі можуть бути в моді, але цей здатен викликати лише лють. "Їздити на ньому жахливо незручно", – каже автоексперт Кріс Пайл. Хіба якщо ви любите дорожній шум, якого вдосталь потраплятиме в кабіну. А заднє сидіння Пайл назвав марним і крихітним. Крім того, будьте обережні за кермом цього автомобіля, тому що "нелегко злитися з дорогою, бо важко бачити те, що поруч".

"Розумні" автомобілі можуть бути в моді, але цей здатен викликати лише лють. "Їздити на ньому жахливо незручно", – каже автоексперт Кріс Пайл. Хіба якщо ви любите дорожній шум, якого вдосталь потраплятиме в кабіну. А заднє сидіння Пайл назвав марним і крихітним. Крім того, будьте обережні за кермом цього автомобіля, тому що "нелегко злитися з дорогою, бо важко бачити те, що поруч". Honda CRZ EX. Honda намагалася зробити спортивний гібрид, але в цьому випадку невдало. "Двомісний автомобіль, який зовсім не схожий на спортивний", – так його описує Пайл. Він не швидкий, не тихий і погано керований. А ще "запрограмований на вимкнення кондиціонера за занадто довгої зупинки", що "ідеально" для літніх заторів.

Деякі японські авто можуть змусити вас пошкодувати, що ви не купили щось інше / Фото виробників