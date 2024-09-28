Лікар радить чоловікам покоління Х робити ці 3 речі, щоб краще спати
Джерело:New York Post
Експерти рекомендують дорослим спати від 7 до 9 годин щоночі. Поганий сон створює підвищені ризики діабету, серцевих захворювань та інших довгострокових проблем.
Доктор Террі Сімпсон, хірург із Каліфорнії, ділиться 3 змінами, які варто зробити чоловікам покоління Х для кращого сну. Це, пише NYP, інвестиція в хороший матрац, ситна вечеря й оргазм перед сном.
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Як людям покоління Х краще спати: 3 поради лікаря
Покоління X – вислів, який вживають для опису людей, які народилися після демографічного вибуху, спричиненого завершенням Другої світової війни. Межі чітко не визначені, це приблизно 1963 – 1979 роки.
Люди покоління Х, ви вже старі. Знаєте, що відбувається, коли ви старієте? Стає важче спати,
– каже доктор Сімпсон.
І радить першим кроком "придбати справжній матрац". А другим кроком – вечеряти перед сном. Час останнього прийому їжі важливий. Багато експертів радять з'їдати останній шматок за 2 – 4 години до сну.
При цьому Достатня кількість білка і клітковини є ключовим фактором, каже Сімпсон. Білок перетравлюється довше, ніж інші поживні речовини, тому він може допомогти вам довше відчувати себе ситим.
І, нарешті, третій крок від Сімпсона – завершіть свій вечір на високій ноті.
Оргазм насправді розслабляє вас, покращує самопочуття і просто дозволяє вам чудово виспатися,
– наголошує лікар.
В опитуванні Healio, проведеному у 2023 році, 75% дорослих, які страждають від безсоння, повідомили, що після нічних розваг вони стали краще спати.
І пам'ятайте, що сон дуже важливий. Якщо ви будете краще спати, то будете краще себе почувати, і будете краще прокидатися,
– підсумував доктор Сімпсон.