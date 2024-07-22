Як жити в режимі постійної відпустки без звільнення з роботи

Перш за все, треба обов'язково використати всі дні належної відпустки. Наукові дослідження показують, що після відпустки люди відчувають себе креативнішими, що сприяє успіху на роботі. Відпустка пов'язана і з більшою продуктивністю та рівнем задоволеності роботою. Тож не брати вихідні чи тим більше відпустки – дуже погана ідея.

Однак є й інший бік медалі: дослідження показують, що стан щастя після відпустки триває близько 2 тижнів, а потім повертається до норми. А відпустка трапляється нечасто. Кращою стратегією для уникнення вигорання у такому випадку є додавання елементів, схожих на відпустку, у свій розпорядок дня.

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Кессі Могілнер, докторка філософії та фахівчиня у царині поведінкових рішень, розповіла про проведене нею дослідження, в якому учасників розділили на 2 групи. Одній групі було запропоновано провести вихідні так, ніби вони у відпустці. Іншій групі пропонували провести вихідні так, як вони їх проводять зазвичай. Не важко здогадатися, яка група була щасливішою.

Як можна жити у режимі свята, не полишаючи роботу

Вийти зі своєї рутини. Що робить відпустку відпусткою? Здебільшого, поїздка в нове місце. Щоб оточення стало іншим, щоб вийти з рутини. Але Річард Девідсон, автор книги "Емоційне життя вашого мозку", каже, що вам не обов'язково подорожувати заради новизни. Часто достатньо провести вихідні, займаючись чимось, що виходить за рамки звичного розпорядку. Це один зі способів розірвати монотонність.

До прикладу, за кілька годин від вашого дому можуть бути пішохідні маршрути чи місця, які варто дослідити. Але якщо ви не сплануєте поїздку заздалегідь, то в суботу вранці неминуче відчуєте себе виснаженим і вирішите вкотре залишитися вдома. Тому докладайте свідомих зусиль, плануйте свої місцеві поїздки так само ретельно, як відпустку. Але можна й просто щочетверга вечеряти в іншому ресторані – це теж рахується.

Виконуйте домашню роботу протягом тижня. Могілнер каже, що не варто витрачати свої вихідні на такі речі, як прання, прибирання чи порання на городі. Вона рекомендує робити все, що здається рутинною роботою, протягом тижня, щоб у вихідні ви справді могли відпочити та розслабитися.

Аутсорсинг домашніх обов'язків (наприклад, білизна в пральню, професійне прибирання будинку або продукти через доставку) – це також спосіб не змарнувати вихідні. Одне дослідження навіть виявило, що люди, які витрачали свої гроші в такий спосіб, були щасливішими, ніж ті, хто витрачав їх на матеріальні цінності.

Спосіб мислення щодо відпустки важливіший, ніж те, де ви перебуваєте фізично / Фото stockking@freepik

Не піддавайтеся спокусі носити телефон з собою всюди. Для багатьох людей робота означає бути підключеним до електронної пошти, різних месенджерів чи програм протягом усього тижня. Крім того, ми використовуємо технології для розваг та перегляду соціальних мереж. Якщо ви хочете активувати режим відпустки, тримайтеся якомога далі від комп'ютера та телефону у вільні години. "Відпустка вимагає перерви від цифрової рутини", – наголошує доктор Девідсон.

Виходьте на вулицю. Артур Брукс, гарвардський професор та автор книги "Побудуй життя, яке ти хочеш", каже, що один з найкращих способів налаштуватися на відчуття відпустки – це більше бувати на свіжому повітрі.

Науково доведено, що прогулянка лісом чи парком допомагає зменшити стрес, підвищити креативність та покращити настрій. Вам не обов'язково потрібен середземноморський пляж, щоб відпочити та розслабитися. Вийдіть на вулицю без своїх гаджетів і проведіть час, милуючись природою навколо,

– пише Брукс.

Проводьте більше часу в ліжку. Коли докторка Могілнер з колегами проаналізували результати дослідження, вони помітили, що група, яка відпочивала на вихідних, проводила більше часу в ліжку. Зрештою, розслабитися у відпустці – це те, чого хочеться кожному, чи не так?

Отже, додавання більшої кількості відпочинку та релаксації у свій розпорядок дня зменшить ризик вигорання та запобігатиме виникненню почуття потреби звільнитися з роботи. Як каже доктор Брукс, "ваш спосіб мислення набагато важливіший, ніж те, де ви перебуваєте".