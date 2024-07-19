Мати хороші ідеї чи пропозиції – замало, треба ще знати, як їх представити, як переконати і як провести ефективні переговори. І ми не говоримо про маніпулювання, а про те, щоб бути переконливим та знати, як відстоювати свою думку і потреби.
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Як вигравати переговори на роботі
- Правило 80 – 20. Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами.
- Активне слухання. Хороший перемовник знає, що це не про монолог. Важливо слухати те, що говорять інші, і намагатися зрозуміти їхню позицію. Це також допомагає іншим скласти про вас краще уявлення. "Покажіть, що ви щиро слухаєте, киваючи головою, підтримуючи зоровий контакт і підсумовуючи їхні думки. Це не тільки демонструє повагу, але й гарантує, що ви правильно розумієте позицію інших", – пише Psychology Today.
Готуйтеся, слухайте та будьте точними в аргументах, коли ведете переговори / Фото freepik
- Ефект якоря. Згідно з Business Insider, першу пропозицію слід починати з сильної позиції, з високої точки, яка залишає невеликий простір для змін. Коли ви робите першу пропозицію, співрозмовник повинен відповісти на неї, а не починати з власних ідей чи пропозицій. Перша пропозиція має бути "агресивною" або великою, оскільки це призводить до кращої угоди, яка є ближчою до того, чого ви насправді хочете. "Той, хто робить першу пропозицію, по суті, залишає якір на столі", – пише Insider.
- Докази та точність. Докази – це чіткі приклади, зокрема ваших досягнень, зростання, з чіткими показниками, які можна виміряти. Це допомагає підкріпити переговори й показати, що ви заслуговуєте на те, про що просите, а також збільшує шанси на те, що відповідь буде позитивною. Точність – це, наприклад, про точну цифру зарплати, яку ви шукаєте. Коли ви робите це, то показуєте, що знаєте, про що говорите, і збільшуєте свої шанси на те, що співрозмовник сприйме те, що ви говорите.
- Шукайте безпрограшний варіант. Psychology Today стверджує, що важливо шукати безпрограшні сценарії та пропозиції, де кожен відчуває, що він щось виграє. Ідея в тому, щоб знайти спільну мову і показати, що те, що ви пропонуєте, буде корисним не тільки для вас, але й для інших. Так ви не тільки здобуваєте результат, але й зміцнюєте свої стосунки з іншою людиною.