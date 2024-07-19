Мати хороші ідеї чи пропозиції – замало, треба ще знати, як їх представити, як переконати і як провести ефективні переговори. І ми не говоримо про маніпулювання, а про те, щоб бути переконливим та знати, як відстоювати свою думку і потреби.

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Як вигравати переговори на роботі

Правило 80 – 20. Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами.

Воно потрібне для успіху і досягнення цілей, і стосується підготовки, яка надзвичайно важлива для того, щоб ви могли краще вести переговори. Це правило, за Psychology Today, говорить, що 80% переговорів – це підготовка, а 20% – виконання. Тобто вам потрібно знати, що ви збираєтеся сказати, мати факти, відповіді на можливі запитання та чітке уявлення, в якому напрямку ви хочете рухатися зі своїми аргументами. Активне слухання. Хороший перемовник знає, що це не про монолог. Важливо слухати те, що говорять інші, і намагатися зрозуміти їхню позицію. Це також допомагає іншим скласти про вас краще уявлення. "Покажіть, що ви щиро слухаєте, киваючи головою, підтримуючи зоровий контакт і підсумовуючи їхні думки. Це не тільки демонструє повагу, але й гарантує, що ви правильно розумієте позицію інших", – пише Psychology Today.

Готуйтеся, слухайте та будьте точними в аргументах, коли ведете переговори / Фото freepik