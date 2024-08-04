Як зменшити кількість помилок і збільшити успіх: трюк найбагатшої людини у світі

Щоб досягати більшого успіху, ми повинні працювати з помилками. З одного боку, важливо знайти способи зменшити їх кількість, а з іншого – припинити сприймати їх як невдачі, а почати бачити в них можливості для навчання та зростання.

Бернар Арно – найбагатша людина у світі, та йому теж доводилося мати справу з помилками. Він має особливу філософію щодо цього і робить так, щоб вони не траплялися часто, або щоб наслідки були не великими.

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Як найбагатша людина світу уникає помилок і збільшує успіх

Робити помилки – нормально й іноді неминуче. Важливо те, що ми робимо з цими помилками та досвідом. Помилка не повинна вибивати нас з колії чи змушувати опускати руки.

Бернар Арно переконаний, що помилки можуть бути можливостями, і навчився з ними справлятися. Він збільшує свій успіх і зменшує шанси на серйозні або великі помилки.

Підприємець не любить помилятися і намагається підготуватися до несподіваних ситуацій і перешкод, тому, коли він щось робить, то аналізує, що найгірше може статися, і готується до цього.

Жодна помилка не може вибити нас з колії чи змусити опустити руки / Фото 8photo@freepik

Його метод складається з 3 ключових моментів:

Шукати нові ідеї та пробувати нові речі.

Пробувати ці нові речі в тому масштабі, в якому можливо вижити в разі невдачі.

Шукати зворотний зв'язок та вчитися на своїх помилках.

Випробування нових ідей може допомогти вам розвиватися набагато більше, але важливо не ризикувати всім одразу. Слід тестувати, щоб з'ясувати, чи є щось, що можна покращити, і шукати, чого можна навчитися з цього досвіду і з помилок.

Крім того, важливо дотримуватися балансу між новими ідеями та традиційними елементами, які, як ви знаєте, точно працюють. Так ви можете запобігти великим помилкам і продовжувати рости.

Цей принцип чудово підходить як для бізнесу та великих компаній, так і для особистих проєктів, підприємництва і навіть стосунків, де зворотний зв'язок може допомогти вам краще зрозуміти партнерів чи друзів. А також – зберегти ваш інтерес і активізувати мозок у процесі тестування чогось нового.