Ось найкращі фрази та запитання, щоб скресла крига на першому побаченні
5 січня 2025, 21:59Читать новость на русском
"Привіт, як справи?" Це та фраза, яку ми тисячі разів отримуємо у повідомленнях під час знайомств у тіндері чи чуємо на побаченні наживо. І це нудно, типово та побавлено іскри.
Коли ви побачили друга і той зустрічає вас цією фразою – це чудово. Але вона зовсім не допомагає у знайомствах. А що допомагає – розповідає 24 Канал із посиланням на Esquire.
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Що сказати чи про що запитати, щоб знайомство було вдалим
Чи існують кращі фрази та запитання, які допоможуть досягти успіху на першому фізичному або онлайн побаченні? Авжеж! Експерти з Tinder пояснили, які питання та фрази вони вважають найкращими для початку розмови.
- Позитивний коментар про профіль людини. Зверніть увагу, наприклад, на якусь із її фотографій. Ви можете сказати, що вам подобається, що вона носить вінтажні кросівки, або просто прокоментувати, що вона дуже гарна на тому фото. Іншими словами, дайте зрозуміти, що ви свідомо переглянули її профіль, а не просто з нудьги. Якщо ж ви на реальному побаченні, то можете сказати людині, що ви хочете замовити коктейль, але перед цим маєте дізнатися, які напої їй подобаються.
- Доречний жарт або каламбур. Онлайн чи віч-на-віч, ви можете зробити посилання на щось, що відбувається в цей момент, або на щось завжди актуальне, і змусити людину всміхнутися. До прикладу: "Ти поранилася? – Та ні, а що таке? – Просто такий ангел міг хіба що з неба впасти". Людина, щонайменше, посміється з того, наскільки поганий цей жарт.
- Ставте цікаві питання. Жодних "як справи" чи "як життя". І не треба питати людину зненацька, чи цікаве їй полювання на бурого ведмедя в Польщі. Тут мовиться про питання, які стосуються того, що вона вважає захопливим. Наприклад, якщо у неї на сторінці є 5 фотографій, на яких вона займається альпінізмом, хорошим питанням буде: "Яке місце тобі найбільше сподобалося під час скелелазіння?" Тільки, будь ласка, без отого – "О, то ти любиш скелелазіння?" Ну, це очевидно, що так.
- Шукайте те, що зрозумієте тільки ви. Мовиться про натяки, відсилки. Наприклад, якщо ви побачили в профілі людини, що їй подобається Мадонна, ви завжди можете сказати щось на кшталт "Свята Мадонно, це вино таке смачне". Ось так просто – і ваша пара подивиться на вас іншими очима.
- Обирайте гарячі теми. Якщо про Барбі та Оппенгеймера говорять тижнями, чому б не запитати людину, чи бачила вона їх? Або, можливо, ви хочете дізнатися її думку про розрив чергових Марії-Луїзи та Хосе-Альберто. А ще ви можете поговорити про індекси споживчих цін або іпотеку, якщо ці теми актуальні для вас обох. Мабуть, тут варто уникати хіба згадок про серійних вбивць або різні нещастя.
- Жодної брехні. Це наче очевидно, і це порада номер один для будь-якого речення чи запитання на першому побаченні – бути правдивим. Брехня завжди випливає на поверхню, і ви це знаєте.