Ось найкращі фрази та запитання, щоб скресла крига на першому побаченні

"Привіт, як справи?" Це та фраза, яку ми тисячі разів отримуємо у повідомленнях під час знайомств у тіндері чи чуємо на побаченні наживо. І це нудно, типово та побавлено іскри.

Коли ви побачили друга і той зустрічає вас цією фразою – це чудово. Але вона зовсім не допомагає у знайомствах. А що допомагає – розповідає 24 Канал із посиланням на Esquire.

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Що сказати чи про що запитати, щоб знайомство було вдалим

Чи існують кращі фрази та запитання, які допоможуть досягти успіху на першому фізичному або онлайн побаченні? Авжеж! Експерти з Tinder пояснили, які питання та фрази вони вважають найкращими для початку розмови.

Позитивний коментар про профіль людини. Зверніть увагу, наприклад, на якусь із її фотографій. Ви можете сказати, що вам подобається, що вона носить вінтажні кросівки, або просто прокоментувати, що вона дуже гарна на тому фото. Іншими словами, дайте зрозуміти, що ви свідомо переглянули її профіль, а не просто з нудьги. Якщо ж ви на реальному побаченні, то можете сказати людині, що ви хочете замовити коктейль, але перед цим маєте дізнатися, які напої їй подобаються.

Зверніть увагу, наприклад, на якусь із її фотографій. Ви можете сказати, що вам подобається, що вона носить вінтажні кросівки, або просто прокоментувати, що вона дуже гарна на тому фото. Іншими словами, дайте зрозуміти, що ви свідомо переглянули її профіль, а не просто з нудьги. Якщо ж ви на реальному побаченні, то можете сказати людині, що ви хочете замовити коктейль, але перед цим маєте дізнатися, які напої їй подобаються. Доречний жарт або каламбур. Онлайн чи віч-на-віч, ви можете зробити посилання на щось, що відбувається в цей момент, або на щось завжди актуальне, і змусити людину всміхнутися. До прикладу: "Ти поранилася? – Та ні, а що таке? – Просто такий ангел міг хіба що з неба впасти". Людина, щонайменше, посміється з того, наскільки поганий цей жарт.

Експерти вказали, які питання й фрази вважають найкращими для початку розмови на побаченні / Фото freepik