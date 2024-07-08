Від тренувань у сауні до жилетів із льодом: як спортсмени готуються до спеки на Олімпіаді-2024

Літня Олімпіада 2024 року в Парижі може стати дуже спекотною – у буквальному сенсі. Як готуються спортсмени до таких умов? Допомагають тренування в сауні, заморожені повітряні кульки та "зефірні костюми".

Найспекотнішими в історії були ігри в Токіо у 2021. Але цьогорічні можуть незабаром забрати цю першість. Спортсмени змагатимуться в умовах екстремальної спеки, що створюватиме потенційні ризики для здоров'я.

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Як спортсмени готують до екстремальних температур на Олімпіаді

Підготовка до Олімпійських ігор зараз залежить і від здатності учасників переносити спеку. Особливо це стосується багатогодинних змагань на витривалість, як-от марафон, спортивна ходьба та триатлон.

Найкращий спосіб підготуватися – це акліматизація. Але це передбачає тренування у спеку, а не просто перебування у спеці,

– каже докторка Керолін Бродерік з австралійської олімпійської команди.

За її словами, для повної адаптації може знадобитися 2 – 3 тижні тренувань у спеку. Спортсмени повинні помітити зниження порогу потовиділення і зниження частоти серцевих скорочень при тому ж рівні навантажень у перші 7 днів. А далі треба... Пітніти досхочу.

На Олімпіаді в Токіо учасники страждали від екстремальної спеки, але Париж може стати ще важчим / Фото АР

Елітні спортсмени переїжджають у спекотне і вологе місце або імітують спекотні й вологі умови тренувань вдома. При цьому вони одягають додаткові шари одягу та перебувають у теплих закритих приміщеннях. До прикладу, для підготовки до Олімпійських ігор у Токіо бельгійська команда з хокею на траві тренувалася в тепловій камері з температурою 50 градусів.

Ед Айстоун, марафонець і тренер із легкої атлетики та кросу в Університеті Брігама Янга, брав участь в Іграх 1988 року в Сеулі та 1992 року в Барселоні. Обидва марафони відбувалися на виснаження в теплій задушливій погоді. Тепер Айстоун спеціально готує своїх підопічних до таких умов.

в теплій задушливій погоді. Тепер Айстоун спеціально готує своїх підопічних до таких умов. Зокрема, двоє бігунів, Коннер Манц і Клейтон Янг, проводять по 20 – 30 хвилин у сауні після тренувань кілька днів на тиждень. Це може допомогти запустити фізіологічні ефекти акліматизації до температури, такі як збільшення притоку крові до м'язів, серця і шкіри.

після тренувань кілька днів на тиждень. Це може допомогти запустити фізіологічні ефекти акліматизації до температури, такі як збільшення притоку крові до м'язів, серця і шкіри. Для деяких забігів Янг одягає те, що Айстоун назвав "зефірним захисним костюмом". Він виготовлений з тканини, що не пропускає повітря, і одягається поверх усіх інших шарів одягу.

Він виготовлений з тканини, що не пропускає повітря, і одягається поверх усіх інших шарів одягу. Рорі Лінклеттер, марафонець з Канади, також проводить час у сауні й переодягається під час деяких забігів. На 10-мильній пробіжці наприкінці червня він був у чорній футболці з довгими рукавами у 30-градусну спеку.

Та все це – лише частина рівняння. Спортсмени також повинні експериментувати з тактикою, яка допоможе їм залишатися охолодженими та гідратованими під час змагань.

Є багато способів порятунку від спеки, але важливішим є процес підготовки / Фото The New York Times

Докторка Бродерік, яка також працює на Australian Open, рекомендує рушники з льодом, вологі рушники та прохолодні рідини в 90-секундних перервах під час тенісних матчів. У хокеї на траві, регбі та футболі перерви менш передбачувані, але гравці можуть використовувати схожі стратегії.

Без цих періодів відпочинку спортсменам іноді доводиться проявляти творчість, щоб залишатися охолодженими. До прикладу, жилети з льодом є популярним інструментом перед забігами, вони дозволяють спортсменам розігріти кінцівки, не перегріваючи при цьому тіло.

є популярним інструментом перед забігами, вони дозволяють спортсменам розігріти кінцівки, не перегріваючи при цьому тіло. Айстоун додає ще один метод охолодження – заморожені повітряні кульки розміром у бейсбольний м'яч, які спортсмени можуть тримати в руках під час розминки. Охолодження долонь може допомогти знизити загальну температуру тіла. Крім того, коли кулька тане, деякі спортсмени розкушують її, щоб випити трохи прохолодної води або облити нею тіло.

розміром у бейсбольний м'яч, які спортсмени можуть тримати в руках під час розминки. Охолодження долонь може допомогти знизити загальну температуру тіла. Крім того, коли кулька тане, деякі спортсмени розкушують її, щоб випити трохи прохолодної води або облити нею тіло. Як тільки починається забіг, багато спортсменів намагаються охолодити себе за допомогою холодних губок і бризкання водою на голову, шию і зап'ястя.

Та не всі спортсмени переймаються спекою. Найлегше тим, хто сам походить зі спекотних регіонів. Що ж, невдовзі поглянемо, чи принесе це їм перевагу у змаганнях. Нагадаємо, Ігри 2024 року відбудуться у період між 26 липня та 11 серпня.