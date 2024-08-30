Чому більшість чоловіків "невидимі" в додатках для знайомств і як виділитися

Світ навколо нас здебільшого чоловічий – за винятком додатків для знайомств. Щонайменше, так стверджує доктор психології Оріон Тарабан у подкасті "Щоденник СЕО".

Учений стверджує, що переважна більшість чоловіків є "невидимими", коли шукають романтичні стосунки в інтернеті. А жінки розглядають лише невелику кількість чоловіків як потенційних партнерів.

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Як чоловікові привернути до себе увагу в додатку для знайомств

З огляду на це Оріон Тарабан дає поради, як чоловікам виділитися та стати більш привабливими.

Більшість чоловіків – це шпалери, і світ не дуже добре ставиться до чоловіків, коли від них нічого не хочуть,

– каже Тарабан.

На його думку, в особливо невигідному становищі перебувають молоді чоловіки. Бо у них "немає того, чого хочуть або потребують жінки або більш досвідчені чоловіки".

Психолог стверджує, що жінки частіше звертають увагу на чоловіків, у яких є гроші або певні навички, що більше притаманно старшим чоловікам. Утім, учений дав кілька порад таким хлопцям, які шукають жінку.

Я певен, чоловіки можуть краще одягатися, можуть дбати про свою фізичну форму, для деяких чоловіків це так само важливо, як і гігієна,

– переконаний він.

Доктор Тарабан дає поради чоловікам, як стати більш привабливими у знайомствах / Фото freepik

Адже жінок приваблюють презентабельні хлопці в додатках. Також чоловікам варто витратити трохи грошей на пару модних речей, щоб краще привертати до себе увагу і посилити свою впевненість.

Якщо ви – найкраще одягнений чоловік у кімнаті, то отримаєте один безплатний бал. Чоловікам просто потрібно одягнутися і підстригтися, а вони чомусь відмовляються це робити,

– стверджує експерт.

Хлопцям, які, можливо, десь не є генетично обдарованими красою, психолог радить апелювати до жіночого розуму. За його словами, статі мають дуже різні стилі спілкування, і чоловіки повинні навчитися розмовляти на жіночій хвилі.

Якщо ви навчитеся розмовляти з жінкою так, щоб вона вас слухала і реагувала, то зможете робити все що завгодно і мати всілякі стосунки,

– заявив він.

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