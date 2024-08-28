Андресса Урач разом зі своїм сином Артуром з'явилися на іспанському каналі Programa Chupim, щоб пояснити цю ситуацію. Найбільше людей цікавило, як це все сприймає хлопець.

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Отже, Урач публікує контент на платформі для дорослих, а торік стало відомо, що за камерою стоїть її син, якому тільки 19. В розмові з журналістами один запитав Артура, чи може він ставитися до цього як до роботи.

Ну, для мене це дійсно робота. Навіть тому, що вона моя мати, і вона мене не приваблює,

– відповів Артур.

І додав: "Іноді я думаю: "Це огидно" – була така сцена". Тут Андресса втрутилася і підтвердила, що була така сцена, яку її син назвав огидною, але назвала все це смішним.

Жінка публікує контент на платформі для дорослих, а за камерою стоїть її син / Фото Chupim Metropolitana

А от користувачі соціальних мереж у коментарях не сміялися:

"Зачекайте хвилинку, дайте це усвідомити".

"Мама – порнозірка, а син, її власний син, якого вона народила, знімає свою матір? На що перетворюється світ?"

"Суспільство втратило цінності, цілісність, інтегрованість і порядність".

"До чого дійшло суспільство. У нас матері використовують своїх дітей для зйомок сексуальних сцен... Ніби це нормально".

Це не перший випадок, коли Андресса й Артур натрапляють на негативну реакцію на свій бізнес. Це почалося ще у 2023, коли Артур розповів, чим він займається.

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Але й торік на закиди Артур відповідав, що він "крутий у фотографуванні" та не соромиться роботи своєї мами. І дуже спокійно ставиться до її рішення.