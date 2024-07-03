Як відкрити пиво запальничкою і не залишитися без пива і запальнички
Отже, ви опинилися з пивом, але без відкривачки. Не панікуйте, набудьте впевненого вигляду та візьміть в одну руку запальничку, а в другу – пляшку. І подивіться це відео з інстаграму.
Воно навчить вас, як можна відкрити пиво в будь-якій ситуації. Якщо, звісно, під рукою є запальничка. І, власне, пиво. О, мало не забули: і коментарі більш досвідчених відкривальників.
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Як (не)відкривати пиво запальничкою
Усі ми знаємо ці моменти, коли є пляшка пива, але ніяк не знайти відкривачку. Що робити? Можна відкрити пиво запальничкою. Інструкція проста: підведіть край запальнички під кришку пляшки й натисніть. І все, кмітливість і винахідливість спрацювали!А якщо нічого не виходить? Ну, тоді попросіть когось допомогти. Раптом у когось є кишеньковий ніж або, ще краще, справжня відкривачка. І не забудьте вдати, що ви просто перевіряли, чи мають ваші друзі почуття гумору.
Користувач інстаграму з ніком rombarbarr, до слова, зробив навіть відеоінструкцію, як відкривати пиво запальничкою. Щоправда, складно сказати, наскільки вдалу, але погляньте самі.
Відкриваємо пиво запальничкою: дивіться відео від rombarbarr
Ось кілька коментарів до відео, у декотрих є розумні поради, а деякі просто смішні:
- "Чим відкрити наступного разу?"
- "Опиратися треба на вказівний палець, а не на великий".
- "Має бути хлопок, хлопок має бути))) І робити це ще можна гостро заточеним ножем, лезом від себе… Але не в цьому випадку)".
- "Ключем від квартири – нема права на помилку, бо або п'єш пиво, або ночуєш на дворі".
- "Ну це крінж, кожен підліток це вміє".
- "Ти Number Wan на районі".
- "Я відкривав пиво монетою по тому самому принципу, і протиударним кнопочним телефоном)"
- "Поки ви відкрили, то я б вже пів пляшки вдув би".
- "Можливо відкрити чим завгодно, всім, що під руку втрапить)".
- "У мене друг так відкривав, що кришечка чуть лампочку не розбила".