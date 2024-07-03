Как открыть пиво зажигалкой и не остаться без пива и зажигалки
Итак, вы оказались с пивом, но без открывалки. Не паникуйте, примите уверенный вид и возьмите в одну руку зажигалку, а во вторую – бутылку. И посмотрите это видео из инстаграма.
Оно научит вас, как можно открыть пиво в любой ситуации. Если, конечно, под рукой есть зажигалка. И, собственно, пиво. О, чуть не забыли: и комментарии более опытных открывателей.
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Как (не)открывать пиво зажигалкой
Все мы знаем эти моменты, когда есть бутылка пива, но никак не найти открывалку. Что делать? Можно открыть пиво зажигалкой. Инструкция проста: подведите край зажигалки под крышку бутылки и нажмите. И все, смекалка и изобретательность сработали!А если ничего не получается? Ну, тогда попросите кого-то помочь. Вдруг у кого-то есть карманный нож или, еще лучше, настоящая открывалка. И не забудьте сделать вид, что вы просто проверяли, есть ли у ваших друзей чувство юмора.
Пользователь инстаграма с ником rombarbarr, к слову, сделал даже видеоинструкцию, как открывать пиво зажигалкой. Правда, сложно сказать, насколько удачную, но посмотрите сами.
Открываем пиво зажигалкой: смотрите видео от rombarbarr
Вот несколько комментариев к видео, в некоторых есть умные советы, а некоторые просто смешные:
- Чем открыть в следующий раз?
- Опираться надо на указательный палец, а не на большой.
- Должен быть хлопок, хлопок должен быть))) И делать это еще можно остро заточенным ножом, лезвием от себя... Но не в этом случае)
- Ключом от квартиры – нет права на ошибку, потому что или пьешь пиво, или ночуешь на дворе.
- Ну это кринж, каждый подросток это умеет.
- Ты Number Wan на районе.
- Я открывал пиво монетой по тому же принципу, и противоударным кнопочным телефоном)
- Пока вы открыли, то я бы уже пол бутылки вдул бы.
- Возможно открыть чем угодно, всем, что под руку попадет)
- У меня друг так открывал, что крышечка чуть лампочку не разбила.