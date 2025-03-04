Ефірні олії для росту волосся: як їх використовувати задля максимальної користі
- Ефірні олії, такі як лавандова, кедрова, розмаринова тощо, можуть сприяти росту волосся і мають різні корисні властивості.
- Для використання ефірних олій варто наносити лише кілька крапель на волосся і перевіряти на алергічні реакції перед застосуванням.
Є багато натуральних засобів, процедур та інгредієнтів, які корисні для волосся та його росту. І ефірні олії, такі як кокосова та розмаринова, також можуть допомогти.
Власне, серед іншого і для цього люди використовували їх століттями, і зараз ви їх можете бачити у шампунях, кремах, масках і так далі. Та чи саме так їх слід використовувати? 24 Канал відповідає завдяки GQ.
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Як використовувати ефірні олії для росту волосся
Олії не є чудодійними засобами, але їх видобувають з рослин і вони, окрім ароматичних властивостей, знані своїми потужними хімічними взаємодіями, які можуть принести користь людині.
Для використання ефірної олії беріть всього кілька крапель, які можна нанести безпосередньо на волосся і шкіру голови або змішувати з шампунем і кондиціонером. Слід використовувати ту кількість, яку рекомендує виробник, і почати з тестування на невеликій ділянці, щоб переконатися, що не виникне алергії.
Після нанесення олії слід накрити голову рушником або шапочкою для душу, і залишити на кілька хвилин (деякі засоби – навіть на ніч), після чого змити не надто гарячою водою.
Які ефірні олії сприяють росту волосся
- Лавандова олія. Лаванда не тільки чудово пахне, але й може бути хорошим союзником для росту волосся, оскільки містить біологічно активні сполуки з протизапальною, антиоксидантною та протигрибковою дією.
- Кедрова олія. Кедр використовують у чоловічих парфумах, і вважається, що він корисний для волосся, шкіри та допомагає краще спати. А ще допомагає боротися з лупою та іншими подібними проблемами.
- Розмаринова олія. Вона походить з того самого розмарину, який ми їмо. І вона може збільшити кількість волосся, хоча, буває, викликає свербіж і подразнення – тому спочатку спробуйте її. Кажуть, ця олія також допомагає з густотою волосся.
- Кокосова олія. Багато шампунів, масок, кондиціонерів та засобів для догляду за волоссям містять кокосову олію, оскільки вона може допомогти відновити пошкоджене волосся, надати йому блиску, м'якості та сили. До того ж вона чудово пахне.
- Чебрецева олія. Вона може допомогти в лікуванні лупи, але також має протизапальні, противірусні, антибактеріальні та антисептичні властивості, які можуть допомогти в оздоровленні шкіри голови та зміцненні волосся.
- Олія чайного дерева. Її можна наносити безпосередньо на шкіру голови або шкіру, а також додавати до засобів для волосся, таких як шампунь, і деякі дослідження виявили, що вона допомагає боротися з лупою та прискорює ріст волосся.