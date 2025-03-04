Ефірні олії для росту волосся: як їх використовувати задля максимальної користі

Є багато натуральних засобів, процедур та інгредієнтів, які корисні для волосся та його росту. І ефірні олії, такі як кокосова та розмаринова, також можуть допомогти.

Власне, серед іншого і для цього люди використовували їх століттями, і зараз ви їх можете бачити у шампунях, кремах, масках і так далі. Та чи саме так їх слід використовувати? 24 Канал відповідає завдяки GQ.

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Як використовувати ефірні олії для росту волосся

Олії не є чудодійними засобами, але їх видобувають з рослин і вони, окрім ароматичних властивостей, знані своїми потужними хімічними взаємодіями, які можуть принести користь людині.

Для використання ефірної олії беріть всього кілька крапель, які можна нанести безпосередньо на волосся і шкіру голови або змішувати з шампунем і кондиціонером. Слід використовувати ту кількість, яку рекомендує виробник, і почати з тестування на невеликій ділянці, щоб переконатися, що не виникне алергії.

Після нанесення олії слід накрити голову рушником або шапочкою для душу, і залишити на кілька хвилин (деякі засоби – навіть на ніч), після чого змити не надто гарячою водою.

Ефірні олії можуть бути корисними для вашого волосся, якщо правильно їх застосовувати / Фото freepik

Які ефірні олії сприяють росту волосся

Лавандова олія. Лаванда не тільки чудово пахне, але й може бути хорошим союзником для росту волосся, оскільки містить біологічно активні сполуки з протизапальною, антиоксидантною та протигрибковою дією.

Лаванда не тільки чудово пахне, але й може бути хорошим союзником для росту волосся, оскільки містить біологічно активні сполуки з протизапальною, антиоксидантною та протигрибковою дією. Кедрова олія. Кедр використовують у чоловічих парфумах, і вважається, що він корисний для волосся, шкіри та допомагає краще спати. А ще допомагає боротися з лупою та іншими подібними проблемами.

Кедр використовують у чоловічих парфумах, і вважається, що він корисний для волосся, шкіри та допомагає краще спати. А ще допомагає боротися з лупою та іншими подібними проблемами. Розмаринова олія. Вона походить з того самого розмарину, який ми їмо. І вона може збільшити кількість волосся, хоча, буває, викликає свербіж і подразнення – тому спочатку спробуйте її. Кажуть, ця олія також допомагає з густотою волосся.

Вона походить з того самого розмарину, який ми їмо. І вона може збільшити кількість волосся, хоча, буває, викликає свербіж і подразнення – тому спочатку спробуйте її. Кажуть, ця олія також допомагає з густотою волосся. Кокосова олія. Багато шампунів, масок, кондиціонерів та засобів для догляду за волоссям містять кокосову олію, оскільки вона може допомогти відновити пошкоджене волосся, надати йому блиску, м'якості та сили. До того ж вона чудово пахне.

Багато шампунів, масок, кондиціонерів та засобів для догляду за волоссям містять кокосову олію, оскільки вона може допомогти відновити пошкоджене волосся, надати йому блиску, м'якості та сили. До того ж вона чудово пахне. Чебрецева олія. Вона може допомогти в лікуванні лупи, але також має протизапальні, противірусні, антибактеріальні та антисептичні властивості, які можуть допомогти в оздоровленні шкіри голови та зміцненні волосся.

Вона може допомогти в лікуванні лупи, але також має протизапальні, противірусні, антибактеріальні та антисептичні властивості, які можуть допомогти в оздоровленні шкіри голови та зміцненні волосся. Олія чайного дерева. Її можна наносити безпосередньо на шкіру голови або шкіру, а також додавати до засобів для волосся, таких як шампунь, і деякі дослідження виявили, що вона допомагає боротися з лупою та прискорює ріст волосся.

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