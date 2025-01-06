Причин цьому багато – від генетики до рівня стресу. На щастя, так само багато є способів упоратися з цим, пише 24 Канал із посиланням на GQ. А допоміг у них розібратися лондонський перукар Ті Джей Хант.
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Чому волосся швидко стає жирним
Ви буквально щойно вимили голову – і раптом воно знову починає здаватися жирним? Що ж, тут немає нічого дивного – цей стан зачіпає близько 20% людей. І він є наслідком зазвичай поєднання багатьох факторів.
Можливо, ви занадто часто миєте волосся і позбавляєте його природних олій. Або ви використовуєте засоби, які не підходять для вашого типу волосся. Також певні дієти можуть впливати на кількість виробленого жиру (через зернові, картоплю і рис).
А проте жирне волосся не означає, що ви повинні хапатися за ножиці. Так, коротка стрижка вимагає меншого догляду, але вдаватися до неї не обов'язково. Текстурована стрижка середньої довжини також ОК, плюс сушка феном і зачісування назад, і плюс легкі засоби укладки. У кого довше волосся – підійде пучок або хвіст, щоб контролювати вироблення жиру.
Є багато способів упоратися з жирним волоссям / Фото master1305@freepik
Як запобігти жирності волосся
- Почніть з самого низу. Жирність створює шкіра голови. По суті, кожен волосяний фолікул має власну сальну залозу. Вам потрібно трохи цієї речовини, але ви повинні тримати її під контролем. Під час миття волосся не соромтеся проводити там рукою, будьте трохи грубішими, масажуючи шампунем. Натискайте пальцями сильно і добре втирайте піну по всій голові. І не поспішайте змивати шампунь – слід залишити його на голові приблизно на хвилину.
- Купуйте правильний шампунь. Існує багато різних варіантів для кожного типу волосся і кожної фолікулярної проблеми. Тільки зауважте, що вам слід уникати шампунів зі словами "зволоження" або "блиск" у назві, бо вони для сухого або пошкодженого волосся, тож створюють на волоссі шар додаткової жирності. Обирайте очищувальні шампуні, переважно з натуральних інгредієнтів, та шампуні-скраби.
- Остерігайтеся кондиціонера. Точніше, варто переглянути спосіб його застосування. Не треба масажувати волосся, як із шампунем, а спробуйте нанести кондиціонер лише на кінчики, втираючи його між великим і вказівним пальцями. І не забудьте змити його щонайбільше через хвилину. Так ви здобудете користь для волосся й уникнете зайвої олії на шкірі голови.
- Не мийте забагато, не мийте замало. Деякі люди миють голову занадто часто – скажімо, щоразу, коли приймають душ. Але якщо ваше волосся схильне до швидкої жирності, вам слід мити його через день. Ну, або після кожного тренування чи надмірного потовиділення.
- Змініть засіб для укладки. Якщо вам подобається, коли волосся має відполірований, блискучий вигляд – зауважте, що є суттєвий мінус, адже гелі можуть зробити ваше волосся більш жирним на вигляд і на дотик. Тому варто перейти на матувальний засіб, такий як паста, пудра або навіть сольовий спрей.
- Дивіться на волосся, але не торкайтеся його. Якщо ви належите до тих чоловіків, які постійно проводять пальцями по волоссю протягом дня, вам потрібно зупинитися. Дотик робить ваше жирне волосся ще більш жирним.