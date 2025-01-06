Причин цьому багато – від генетики до рівня стресу. На щастя, так само багато є способів упоратися з цим, пише 24 Канал із посиланням на GQ. А допоміг у них розібратися лондонський перукар Ті Джей Хант.

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Чому волосся швидко стає жирним

Ви буквально щойно вимили голову – і раптом воно знову починає здаватися жирним? Що ж, тут немає нічого дивного – цей стан зачіпає близько 20% людей. І він є наслідком зазвичай поєднання багатьох факторів.

Можливо, ви занадто часто миєте волосся і позбавляєте його природних олій. Або ви використовуєте засоби, які не підходять для вашого типу волосся. Також певні дієти можуть впливати на кількість виробленого жиру (через зернові, картоплю і рис).

А проте жирне волосся не означає, що ви повинні хапатися за ножиці. Так, коротка стрижка вимагає меншого догляду, але вдаватися до неї не обов'язково. Текстурована стрижка середньої довжини також ОК, плюс сушка феном і зачісування назад, і плюс легкі засоби укладки. У кого довше волосся – підійде пучок або хвіст, щоб контролювати вироблення жиру.

Є багато способів упоратися з жирним волоссям / Фото master1305@freepik

Як запобігти жирності волосся