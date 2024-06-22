Як видалити зламану лампочку з патрона: ілюстрована інструкція

Одна з проблем, яка трапляється з лампами розжарювання, в тому, що коли скляна колба розбивається, її важко витягти з цоколя. Але, проявивши трохи винахідливості, ви можете легко впоратися з цим завданням.

Припускаємо, ти можеш подумати, що ця інструкція тобі не потрібна, адже лампи розжарювання виходять з ужитку. Натомість розгортається використання світлодіодних ламп, які зазвичай з пластику і не б'ються.

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Але є причини, чому все ж потрібно знати, як витягти розбиту лампу розжарювання. У вашому домі, ймовірно, все ще є такі лампи. І навіть в епоху ламп світлодіодних є ймовірність, що ви будете користуватися не тільки ними.

4 способи видалення розбитої скляної лампочки

Перш ніж використовувати будь-який з методів, переконайтеся, що подача електрики вимкнена. Ви ж не хочете, щоб вас вдарило струмом.

Також одягніть міцні робочі рукавиці й обірвіть залишки скла, що залишилися на лампочці, щоб не порізатися під час виймання. І не знімайте рукавички, поки витягаєте лампочку.

Перед тим, як братися до лампи, вимкни струм та натягни рукавиці / Фото freepik

Метод плоскогубців з голчастим кінчиком. Міцно візьміться за металевий цоколь лампочки плоскогубцями з голчастим кінцем і викрутіть його. Щоб не пошкодити цоколь світильника, злегка зігніть металевий ободок всередину, а потім викрутіть лампочку.

Міцно візьміться за металевий цоколь лампочки плоскогубцями з голчастим кінцем і викрутіть його. Щоб не пошкодити цоколь світильника, злегка зігніть металевий ободок всередину, а потім викрутіть лампочку. Картопляний метод. Виріжте один кінець картоплини у вигляді циліндра, достатньо маленького, щоб поміститися всередині цоколя лампочки. Потім щільно втисніть його в основу. Уламки скла та сміття зв'яжуться з картоплею. Скрутіть картоплю і вийміть колбу.

Виріжте один кінець картоплини у вигляді циліндра, достатньо маленького, щоб поміститися всередині цоколя лампочки. Потім щільно втисніть його в основу. Уламки скла та сміття зв'яжуться з картоплею. Скрутіть картоплю і вийміть колбу. Метод гарячого клею. Нанесіть велику краплю гарячого клею на кінець палички та вставте в розбиту лампочку. Дайте клею охолонути, а потім викрутіть лампочку.

Нанесіть велику краплю гарячого клею на кінець палички та вставте в розбиту лампочку. Дайте клею охолонути, а потім викрутіть лампочку. Метод використання екстрактора розбитої лампочки. Ви можете знайти їх у будівельних магазинах. Щільно вставте екстрактор в цоколь і просуньте його в опору нитки розжарення, а потім витягніть цоколь з патрона.



4 способи вийняти розбиту лампочку з патрона / Ілюстрація Art of Manliness