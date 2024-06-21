Розпалювання багаття починається з вибору правильної деревини. Літнє вогнище вимагає зеленої, в ідеалі зелені поліна мають бути з повільно згораючих порід дерева (білий дуб, ясен, береза). І добре, якщо вони цілі, тобто не розколоті.
Дивися також Ти перевантажуєш себе під час бігу: три ознаки, коли починати тривожитися
Отже, деревину ми вибрали та знайшли. Що робити далі?
Міркуєш, як правильно розпалити багаття влітку? Ми підкажемо / Фото freepik
Ілюстрований посібник, як розпалити багаття
- Знайдіть 8 шматків зеленого дерева різних розмірів, найбільший з яких має бути близько 15 сантиметрів у діаметрі й до 60 сантиметрів завдовжки.
- Збудуйте із цих шматків дерева 4-поверхову конструкцію у формі зрубу, найбільші колоди чи гілки кладіть унизу.
- Додайте всередину конструкції трут, сухі палиці та інші матеріали для розпалювання вогню.
- Використовуйте розколоті колоди та суху витриману деревину, щоб побудувати вігвам над вогнищем. Вігвам має бути приблизно на 15 сантиметрів вищим, ніж ваша зелена деревина.
- Підпаліть в'язку трутовика під вігвамом і додавайте сухі дрова, якщо потрібно, щоб підтримувати вогонь усередині.
- Не дайте зеленим дровам згоріти надто швидко, періодично поливаючи їх водою, коли вони загоряються.
Ось наочна демонстрація, як розпалювати багаття влітку / Ілюстрація The Art of Manliness