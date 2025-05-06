Адвокат назвав "чарівні слова", які підкажуть вам, чи є хтось брехуном

Судовий адвокат Джефферсон Фішер розповів про слова, які часто використовують брехуни. І поділився тактикою, яка допоможе змусити брехуна зізнатися.

Отже, коли люди намагаються приховати правду, вони часто покладаються на абсолюти – до прикладу, "ніколи" або "завжди". 24 Канал із посиланням на New York Post розповість докладніше.

Дивіться також Мікрозрада у стосунках: що це таке і 5 тонких ознак, на які варто звернути увагу

"Ніколи" та "завжди" – це завжди неправда або ніколи не правда

Щоб пояснити, як виявити брехуна, адвокат Джефферсон Фішер у подкасті The Diary Of A CEO провів слухачів через сценарій.

Він попросив ведучого поставити запитання: "Чи писали ви текстові повідомлення, коли були за кермом?" А тоді відповів: "Ні, я ніколи не пишу. Ніколи не пишу за кермом".

Зверніть увагу, я сказав важливе слово. Я сказав "ніколи". Ніколи – це крайність. Крайнощі – це явна ознака того, що людина говорить неправду,

– наголосив Джефферсон.

За його словами, ніколи та завжди – це завжди неправда або ніколи не правда.

Він також зазначив, що брехуни часто відповідають на запитання дуже швидко. Це свідчить, що вони не обдумували питання, яке їм поставили, і не намагалися щось пригадати.

Щоб зловити брехуна, Джефферсон радить повільно повторювати питання – і швидше за все людина відмовиться від своїх початкових тверджень. У випадку з телефоном за кермом вони скажуть щось на кшталт: "Ну, я маю на увазі, що я так роблю лише іноді".

Коли люди намагаються щось приховати, вони часто вдаються до абсолютів, як-от "ніколи" та "завжди" / Фото freepik

Варто знати Поруч з вами маніпулятор: 6 яскравих ознак, які вказують на це

Цікавий факт: дослідження на тему брехні провели вчені з Університету Твенте в Нідерландах. Вони просили учасників відстежувати свою брехню протягом одного дня.

Результати показали, що 22% людей збрехали егоцентрично, 8% – щоб захистити іншу людину, а 69% повідомили, що не брехали в цей день. При цьому учасники, які збрехали, мали нижчу самооцінку порівняно з тими, хто говорив правду.