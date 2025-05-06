Адвокат назвал "волшебные слова", которые подскажут вам, является ли кто-то лжецом
- Адвокат Джефферсон Фишер указал на использование определенных слов, которые являются признаками лжи.
- Лжецы также часто отвечают на вопросы очень быстро, не обдумывая их и не пытаясь что-то вспомнить.
Судебный адвокат Джефферсон Фишер рассказал о словах, которые часто используют лжецы. И поделился тактикой, которая поможет заставить лжеца признаться.
Итак, когда люди пытаются скрыть правду, они часто полагаются на абсолюты – к примеру, "никогда" или "всегда". 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет подробнее.
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"Никогда" и "всегда" – это всегда неправда или никогда не правда
Чтобы объяснить, как выявить лжеца, адвокат Джефферсон Фишер в подкасте The Diary Of A CEO провел слушателей через сценарий.
Он попросил ведущего задать вопрос: "Писали ли вы текстовые сообщения, когда были за рулем?" А потом ответил: "Нет, я никогда не пишу. Никогда не пишу за рулем".
Обратите внимание, я сказал важное слово. Я сказал "никогда". Никогда – это крайность. Крайности – это явный признак того, что человек говорит неправду,
– подчеркнул Джефферсон.
По его словам, никогда и всегда – это всегда неправда или никогда не правда.
Он также отметил, что лжецы часто отвечают на вопросы очень быстро. Это свидетельствует, что они не обдумывали вопрос, который им задали, и не пытались что-то вспомнить.
Чтобы поймать лжеца, Джефферсон советует медленно повторять вопрос – и скорее всего человек откажется от своих первоначальных утверждений. В случае с телефоном за рулем они скажут что-то вроде: "Ну, я имею в виду, что я так делаю только иногда".
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Интересный факт: исследование на тему лжи провели ученые из Университета Твенте в Нидерландах. Они просили участников отслеживать свою ложь в течение одного дня.
Результаты показали, что 22% людей солгали эгоцентрично, 8% – чтобы защитить другого человека, а 69% сообщили, что не врали в этот день. При этом участники, которые солгали, имели более низкую самооценку по сравнению с теми, кто говорил правду.