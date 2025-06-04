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Gentleman Гід по стилю Покроковий посібник для водіїв, як замінити колесо за 15 хвилин
4 червня, 06:54
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Покроковий посібник для водіїв, як замінити колесо за 15 хвилин

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Для заміни колеса потрібно мати запасне колесо, домкрат, балонний ключ і підпірку для безпеки.
  • Процес простий – це послаблення болтів, підйом машини, зняття пошкодженого колеса, встановлення запасного і затягування болтів. Але є низка нюансів, які слід врахувати.

Пробите колесо – це халепа, яка завжди атакує водія зненацька. Але це не означає, що до неї не можна підготуватися, і що її не можна швидко та своїми ж руками усунути.

Насправді замінити колесо власноруч під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій, звісно. Посібник про це надає вам 24 Канал завдяки wikiHow.

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Що робити, якщо потрібно самостійно замінити колесо: докладна інструкція

Що потрібно мати обов'язково:

  • Накачане запасне колесо.
  • Домкрат.
  • Балонний ключ.
  • Підпірку – як-от камінь або брус.

Рукавички, килимок чи картон – за бажанням і для комфорту.

Що зробити найперше – це переконатися, що заміна колеса буде безпечною. Для цього:

  • Зупиніться на рівній та стабільній поверхні, не на схилі, увімкніть аварійні вогні.
  • Поставне авто на "ручник" (гальмо для стоянки).
  • Покладіть під колеса з протилежного боку підпірку, щоб машина не покотилася.

Далі підготуйте інструменти для роботи, запаску, та покладіть це все поруч із колесом, яке потрібно замінити. 

Замінити колесо під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій / Фото artursafronovvvv@freepik

А тепер дійте так:

  • Зніміть ковпачок і послабте болти за допомогою балонного ключа, поки машина ще на землі. Не знімайте їх повністю, лише поверніть на чверть чи пів оберту проти годинникової стрілки.
  • Знайдіть точку для домкрата – вона біля колеса. У старіших авто це рама, у новіших є виступи на швах. Якщо не можете зорієнтуватися, мусите поглянути в інструкцію до машини.
  • Поставте домкрат так, щоб він був стійким, та обережно підіймайте авто, поки колесо не відірветься від землі.
  • Повністю відкрутіть болти та зніміть колесо. Варто покласти його під дно, буде додаткова страховка на випадок падіння домкрата.
  • Тепер поставте запасне колесо на болти та закрутіть їх вручну, не затягуйте сильно. Переконайтеся, що закруглений кінець гайки спрямований до колеса, інакше воно буде хитатися.
  • Після цього можете опускати машину, прибирати домкрат і пробите колесо, і спокійно тим самим балонним ключем міцно затягувати болти. Краще це робити "зірочкою" (наприклад, верхній, нижній, лівий, правий), щоб колесо сіло рівно.
  • Тепер приберіть інструменти та підпірку, і перевірте тиск у запасному колесі. Якщо маєте як – зробіть на місці манометром, якщо ні – якомога швидше у сервісі.

Увесь процес не мав би зайняти у вас понад 30 хвилин, і навіть 15 – якщо у вас вже буде бодай один практичний досвід.