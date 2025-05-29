24 Канал із посиланням на "ТвояМашина" пропонує вам антирейтинг авто, які найчастіше ламаються. Це може допомогти за купівлі уникнути вибору проблемних варіантів.

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Поломки гарантовані: 5 машин, які краще обійти стороною у 2025 році

Проблеми, з якими водіям доводиться звертатися до СТО, часто стосуються складних електронних систем, трансмісій та двигунів, особливо в електромобілях і гібридах. Ось ці 5 моделей мають історію частих поломок та дорогого обслуговування за відгуками власників і статистикою ремонтів:

Tesla Model X. Це популярна модель, але в неї багато проблем. З 2016 року її понад 30 разів відкликали через різні дефекти, серед яких і вади системам безпеки, електроніки та програмного забезпечення. У 2025 відкликані понад 2 мільйони автомобілів Tesla через проблеми з системою Autopilot та іншими функціями.

Це популярна модель, але в неї багато проблем. З 2016 року її понад 30 разів відкликали через різні дефекти, серед яких і вади системам безпеки, електроніки та програмного забезпечення. У 2025 відкликані понад 2 мільйони автомобілів Tesla через проблеми з системою Autopilot та іншими функціями. Jeep Grand Cherokee. У цієї моделі часто ламаються трансмісія та електроніка. У 2025 вона отримала низькі оцінки надійності через численні скарги водіїв на двигун, електронні системи тощо.

Деякі автомобілі мають звичку ламатися дуже часто / Фото freepik

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Chevrolet Colorado. У 2025 ця модель має низькі оцінки надійності через проблеми з двигуном, трансмісією та електронікою. Водії скаржаться на часті поломки та дорогий ремонт.

У 2025 ця модель має низькі оцінки надійності через проблеми з двигуном, трансмісією та електронікою. Водії скаржаться на часті поломки та дорогий ремонт. Ford Escape. У цієї моделі, особливо в гібридних версіях, є проблеми з трансмісією та електронікою. У 2025 її низько оцінили водії щодо надійності та різних несправностей.

У цієї моделі, особливо в гібридних версіях, є проблеми з трансмісією та електронікою. У 2025 її низько оцінили водії щодо надійності та різних несправностей. Volkswagen ID.4. Цей електричний кросовер має проблеми з ПЗ та електронікою. У 2025 модель має низькі оцінки надійності, на неї багато скаржаться власники через несправності інформаційно-розважальної системи та інших компонентів.

Тож – обираючи машину у 2025 році, слід ретельно вивчати рейтинги надійності та відгуки власників. І тоді не доведеться їздити в СТО частіше, ніж додому.