Нанесіть цей популярний засіб на підошву взуття, щоб більше не падати на льоду

Яким би теплим не було взуття, взимку також важливо, щоб воно було стійким. Щоб ви, коли вийдете на обмерзлий тротуар, не приземлились на нього.

На щастя, є ціла низка хитрощів, які допоможуть зробити ваше взуття стійким до пересування на льоду, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo. Це не означає, що ми закликаємо вас прогулюватись по замерзлому озеру біля дому. Але, потурбувавшись про себе, ви зможете мінімізувати травматизм, якого складно уникнути в холодну пору року.

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Сіль та гумовий клей

Додавання зернистої текстури до підошви взуття допоможе поліпшити зчеплення з поверхнею. Для швидкого розв'язання проблеми нанесіть суміш солі та гумового клею на підошву взуття. Після цього просто дайте їм висохнути кілька хвилин, і ви готові йти.

Це важливо! Якщо мовиться про новеньку пару взуття, то краще скористатись іншим способом, щоб не нашкодити підошві.

Використовуйте нековзні накладки

Ці протиковзні накладки легко приклеюються до підошви черевиків для покращення зчеплення на слизьких поверхнях. Враховуючи їхню форму, найкраще використовувати їх на черевиках з гладкою підошвою, на відміну від черевиків з грубою підошвою.

Збризніть черевики лаком для волосся

Лак для волосся – це лише тимчасове рішення, але як клей, він також покращить зчеплення з черевиками. У цьому випадку переконайтеся, що лак для волосся повністю висох, перш ніж вийти на вулицю, і наносьте його повторно кожні кілька днів.

Перед прогулянкою можна нанести лак для волосся на підошву / Фото freepik

Натріть підошву

Додайте зчеплення вашим черевикам, навмисно потерши пласку підошву об шорсткий бетон або гравій. Це особливо корисний метод для нових черевиків, оскільки їх підошви часто найгладші (і найслизькіші) перед носінням.

Нанесіть наждачний папір

Ви також можете прискорити процес "стирання", наносячи наждачний папір на підошву взуття. Просто потріть папером ті частини підошви, які найчастіше контактують із землею, доки вони не стануть шорсткими.

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Скористайтесь однією з цих хитрощів, щоб не боятись впасти під час прогулянок взимку. Водночас будьте максимально обережними, щоб ваш наступний крок не став причиною поїздки до травмпункту.