Це молоді люди зі стрункими фігурами та часто андрогінними рисами, та вони втілюють особливу версію мужності. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Noodle Boys і нове визначення мужності

Тімоті Шаламе є найяскравішим втіленням цього, але також є Фінн Вольфгард, Марк Ейдельштейн, Фелікс Лефевр – і це тільки у Франції. Ці актори не прагнуть нав'язати агресивну маскулінність, а радше образ м'якості, крихкості та вразливості, залишаючись при цьому захопливими та сучасними.

Noodle Boys уособлюють нове покоління акторів, які далекі від рельєфних героїв бойовиків чи домінантних фігур 1980-х. Вони показують особливу красу, що характеризується стрункими силуетами та витонченими рисами обличчя.

обличчя. Їхня привабливість, ближча до поезії, ніж до грубої сили. Та ілюструє глибокі зміни у сприйнятті мужності, де самоаналіз і чутливість переважають над фізичним багатством.

Тімоті Шаламе проклав шлях до цієї естетики у "Назви мене своїм ім'ям". Пол Мескаль та Джейкоб Елорді роблять свій внесок, що знаменує чіткий розрив із нав'язаними стандартами, надаючи перевагу вираженню емоцій, а не домінуванню.

Noodle Boys – це молоді люди, які втілюють нову, особливу версію мужності / Фото АР

Арнольд Шварценеґґер і Сильвестр Сталлоне давно уособлюють мужність, побудовану на м'язах. І от Noodle Boys пропонують альтернативу, яка приваблює покоління, спрагле до нових цінностей. Мужність на екрані більше не вимірюється розміром біцепсів, а здатністю передати обеззброюючу м'якість.

Ця еволюція виходить за межі знімального майданчика. Вона відбиває культурний рух , який кидає виклик токсичній маскулінності. І розхитує самі основи того, що означає бути чоловіком.

, який кидає виклик токсичній маскулінності. І розхитує самі основи того, що означає бути чоловіком. Noodle Boys стали іконами моди, з'являючись у рекламних кампаніях Saint Laurent, Chanel чи Gucci. Їхня сила походить не від їхніх тіл, а від особистостей. І саме це приваблює молоде покоління, яке шукає більш чесну і вразливу версію маскулінності.

До слова, феномен Noodle Boys – не зовсім нове явище. У 90-х Леонардо Ді Капріо та Джонні Депп у свої 20 років вже втілювали подібну естетику. Але ця нова хвиля виходить далеко за межі моди чи кіно.

Ці актори посіли місце у колективній уяві, та пропонують нам маскулінність, яка не потребує доказів – м'якшу, плинну, яка не є ані карикатурою на мужність, ані регресією до фемінних кодів. І саме ці молоді люди втілюють версію сучасного чоловіка – одночасно крихкого і незламного.