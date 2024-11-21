Ця щоденна звичка не дає нам нудьгувати – і саме це заважає нам бути щасливими
Є одна начебто нешкідлива щоденна звичка, яку ми всі маємо. Але, як виявив дослідник із Гарварда, вона є головною перешкодою на шляху до щастя.
Професор Артур С. Брукс назвав винуватця цієї халепи та дав поради, як її уникнути. Про що мовиться – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
Дивіться також Важливо бути важливим: чому і як працює ефект Даннінга-Крюгера
Як наше щастя пов'язане зі смартфоном і чому треба практикувати нудьгу
Для багатьох людей щастя зводиться до того, щоб накопичувати маленькі задоволення щодня або пам'ятні події трохи рідше. Це підвищення на роботі, вихідні з друзями, відвідини концерту, купівля нового гаджета тощо.
Цей рефлекс, який ми всі маємо в повсякденному житті, здавалося б, нешкідливий. Та Артур С. Брукс, професор Гарвардського університету, вважає інакше. Для Брукса щастя визначається не як емоція, а як напрямок. Важливо рухатися вперед по траєкторії, яка нас влаштовує і має сенс. Ось тут і виникають складнощі.
Бо ми заважаємо нашому щоденному прогресу через цю звичку: піддаватися факторам, що відвертають увагу. І, на жаль, у нас під рукою є ідеальний інструмент для цього – наш смартфон.Чому наш смартфон гальмує щастя? Ні, мова йде не про демонізацію цього інструменту, який революціонізував наше життя. А річ у тім, що телефон заважає нам нудьгувати, тоді як нудьга є фундаментальним важелем для досягнення щастя, каже Брукс. Усуваючи нудьгу, ми усуваємо моменти глибоких роздумів про сенс нашого існування, рефлексії та самоаналізу.
Для Брукса нудьгувати означає дозволити своєму розуму працювати над важливими питаннями, які визначають ваш напрямок:
- У чому сенс мого життя?
- Чому я тут?
- Заради чого я готовий пожертвувати всім?
Ці питання не мають простих або негайних відповідей, але вони ведуть до глибшого розуміння себе і світу навколо нас. І в цьому якраз секрет щастя: знаходити особисті відповіді, які дозволяють нам розвиватися, навіть не розуміючи всього.Отже, потрібно практикувати нудьгу.
Урок, який дає Брукс, простий: щастя не в легкому житті, а в осмисленому. Постійно бути зайнятим – не вихід. Тому наступного разу, коли у вас виникне спокуса погортати щось у телефоні, щоб заповнити момент порожнечі, зробіть протилежний вибір: відкладіть телефон, подивіться у вікно, дозвольте своїм думкам полетіти – і привітайте нудьгу.