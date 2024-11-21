Ця щоденна звичка не дає нам нудьгувати – і саме це заважає нам бути щасливими

Є одна начебто нешкідлива щоденна звичка, яку ми всі маємо. Але, як виявив дослідник із Гарварда, вона є головною перешкодою на шляху до щастя.

Професор Артур С. Брукс назвав винуватця цієї халепи та дав поради, як її уникнути. Про що мовиться – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як наше щастя пов'язане зі смартфоном і чому треба практикувати нудьгу

Для багатьох людей щастя зводиться до того, щоб накопичувати маленькі задоволення щодня або пам'ятні події трохи рідше. Це підвищення на роботі, вихідні з друзями, відвідини концерту, купівля нового гаджета тощо.

Цей рефлекс, який ми всі маємо в повсякденному житті, здавалося б, нешкідливий. Та Артур С. Брукс, професор Гарвардського університету, вважає інакше. Для Брукса щастя визначається не як емоція, а як напрямок. Важливо рухатися вперед по траєкторії, яка нас влаштовує і має сенс. Ось тут і виникають складнощі.

Бо ми заважаємо нашому щоденному прогресу через цю звичку: піддаватися факторам, що відвертають увагу. І, на жаль, у нас під рукою є ідеальний інструмент для цього – наш смартфон.

Ні, мова йде не про демонізацію цього інструменту, який революціонізував наше життя. А річ у тім, що телефон заважає нам нудьгувати, тоді як нудьга є фундаментальним важелем для досягнення щастя, каже Брукс. Усуваючи нудьгу, ми усуваємо моменти глибоких роздумів про сенс нашого існування, рефлексії та самоаналізу.

Професор Гарварда пояснив, яка щоденна звичка заважає нашому щастю і чому / Фото karlyukav@freepik

Для Брукса нудьгувати означає дозволити своєму розуму працювати над важливими питаннями, які визначають ваш напрямок:

У чому сенс мого життя?

Чому я тут?

Заради чого я готовий пожертвувати всім?

Ці питання не мають простих або негайних відповідей, але вони ведуть до глибшого розуміння себе і світу навколо нас. І в цьому якраз секрет щастя: знаходити особисті відповіді, які дозволяють нам розвиватися, навіть не розуміючи всього.

Відкладіть свій телефон на день, це було б круто. Або принаймні 5 хвилин поспостерігайте за рухом стрілок годинника, посидьте в тиші, споглядайте навколишній світ без жодної конкретної мети. Ці випадкові практики дозволять вам відтворити моменти відпочинку, необхідні для глибших роздумів.

Урок, який дає Брукс, простий: щастя не в легкому житті, а в осмисленому. Постійно бути зайнятим – не вихід. Тому наступного разу, коли у вас виникне спокуса погортати щось у телефоні, щоб заповнити момент порожнечі, зробіть протилежний вибір: відкладіть телефон, подивіться у вікно, дозвольте своїм думкам полетіти – і привітайте нудьгу.