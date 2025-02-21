Тімоті Шаламе вразив рідкісними кросівками на Берлінале 2025

На Берлінале цього 2025 року суперзірку кіно та моди Тімоті Шаламе помітили в раритетних кросівках. Це сталося на прем'єрі фільму "A Complete Unknown".

У нашому прокаті – це "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", Шаламе там виконує головну роль. У престурі фільму він вже кілька разів дивував своїми образами. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Раритетна та лімітована пара: що взув Тімоті Шаламе на Берлінале 2025

Скажімо, у Лондоні Шаламе одягнув костюм від Мартін Роуз і приїхав на пресконференцію на лаймовому велосипеді. А на Берлінале він викликав ажіотаж в укорочених джинсах і кросівках, натхненних Кендріком Ламаром. Також він супроводжував свою подругу Кайлі Дженнер на червоній доріжці в рожевому спортивному костюмі Chrome Hearts.

На пресконференції 75 Берлінського кінофестивалю Тімоті Шаламе з'явився у раритетних кросівках Asics, це була модель Asics HN2-S PROTOBLAST, розроблена у співпраці з Kiko Kostadinov Studio. Футуристичний силует, натхненний моделями Gel-100 та ELHOOP 6, орієнтованими на продуктивність, і перекалібрований для використання в стилі кежуал.

Ці кросівки випущені 4 лютого 2022 року, придбати їх зараз можна тільки на платформах перепродажу та за ціною близько 220 євро.



Тімоті Шаламе в лімітованих кросівках Asics / Фото Just Jared

Фільм "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", до слова, зрежисував Джеймс Мангольдс. Тімоті Шаламе там грає і співає в ролі самого Боба Ділана, зображуючи правдиву і натхненну історію становлення легендарного співака та автора пісень.

Стрічка розповідає, як на початку 1960-х нікому не відомий 19-річний юнак з Міннесоти рушив до Нью-Йорка з гітарою та надзвичайним талантом. І докорінно змінив хід історії американської музики та створив культурний резонанс по всьому світу.