Жінкам більше до вподоби чоловіки з животиком, ніж накачані

Який вигляд має ідеальне чоловіче тіло? Вчені давно намагаються визначити його параметри, поки чоловіки всього світу століттями бентежаться з цього приводу.

У чому складність? У непростому процесі вивчення того, чого насправді хочуть жінки. Але, схоже, тут нарешті стався прорив, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Вчені визначили, який треба мати ІМТ, щоб подобатися жінкам

Учені, можливо, знайшли відповідь, яку чоловічу статуру жінки вподобали найбільше. Щонайменше, у наші часи.

Мовиться про дослідників із Китайської академії наук (провідний автор Фан Ся, робота опублікована у журналі Personality and Individual Differences). Вони встановили, що найпривабливіший індекс маси тіла (ІМТ) для чоловіків – від 23 до 27.

Ці цифри свідчать, що жінкам більше подобаються чоловіки з животиком, ніж із кубиками преса. Бо, за класифікацією Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), наприклад, 25 – 27 є вже ознакою "надмірної ваги".

Цікаво, що у мережі вже активно жартують із цієї новини / Мем із X

Китайські дослідники залучили 283 учасниць з 3 країн – Китаю, Литви та Великої Британії. Їм показали 15 чорно-білих зображень чоловіків з ІМТ від 20,1 до 33,7, обличчя яких були розмиті, і треба було оцінити їх за шкалою від 1 (найменш привабливий) до 9 (найбільш).

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Результати показали, що пік привабливості – ІМТ 23,4 в Китаї, 23 в Литві та 26,6 у Британії. Ці висновки, по-суті, є гарною новиною для чоловіків, які мають кілька зайвих кілограмів.

Жирова тканина (ожиріння) може бути важливою, оскільки вона тісно пов'язана (обернено) з рівнем тестостерону в крові, і тому є кращим показником "якості" партнера,

– пишуть дослідники.

Маємо визнати, утім, що дотепер було мало досліджень, присвячених ідеальному чоловічому тілу. Тобто ключовим рисам, які визначають фізичну привабливість чоловіків для жінок. Тож тема потребує розвитку. Зауважмо, що чоловіків, як показали інші дослідження, більше приваблюють жінки зі стрункішою фігурою.