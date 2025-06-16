Яка ж сьогодні, у 2025 році, тенденція щодо розуміння ідеальної фігури? 24 Канал напише про це із посиланням на GQ.
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Сучасний еталон ідеального чоловічого тіла – який він
- Гарне тіло – це менше про демонстрацію, а більше про догляд. Іншими словами, ідеальне тіло має бути результатом догляду за собою. А вже потім його можна розглядати як засіб самовираження та чесний спосіб візуально показати роботу над собою.
- Якість важливіша за кількість. Лиши кількадесят років тому головними ознаками класного чоловічого тіла називали широкі плечі, товсті руки та міцні ноги, а також рельєфні м'язи преса та відчутну масу м'язів. І чим більші м'язи, тим краще. Сьогодні – навпаки, важливішою стала витонченість тіла. Популярнішим стало худіше, але все ще сильне і рельєфне тіло.
Які на 2025 рік сформувалися стандарти "ідеального тіла" у чоловіків – ось 4 універсальні принципи / Фото freepik
- Фігура має бути такою, щоб мала гарний вигляд в одязі. А це вже про баланс між модою і тілом, адже стиль для чоловіків стає усе важливішим. Пропорційність – це більше не про цифри співвідношень, а про тіло, яке красиве в одязі. Про природні лінії талії та рук в одязі. Про тіло, яке красується не в тренажерному залі, а з усіма речами у гардеробі.
- Тіло має бути функціональним. Просто гарні м'язи – це вже замало, важливіші фізичні здібності та практичність. Ноги – це про стрибучість та спритність, живіт – це про міцний кор. Популярним стало спостереження за лініями тіла людей, які багато рухаються – а це про кросфіт, альпінізм, навіть паркур, що демонструють силу, витривалість та гнучкість.
Отже, у 2025 році стандарти "ідеального тіла" для чоловіків поєднують атлетизм, функціональність та естетичну гармонію, відбиваючи прагнення до природної привабливості. Нинішні ідеали насправді різноманітніші, ніж будь-коли раніше, але з цими універсальними принципами ви точно будете в тренді.