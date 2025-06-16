Яка ж сьогодні, у 2025 році, тенденція щодо розуміння ідеальної фігури? 24 Канал напише про це із посиланням на GQ.

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Сучасний еталон ідеального чоловічого тіла – який він

Гарне тіло – це менше про демонстрацію, а більше про догляд. Іншими словами, ідеальне тіло має бути результатом догляду за собою. А вже потім його можна розглядати як засіб самовираження та чесний спосіб візуально показати роботу над собою.

Іншими словами, ідеальне тіло має бути результатом догляду за собою. А вже потім його можна розглядати як засіб самовираження та чесний спосіб візуально показати роботу над собою. Якість важливіша за кількість. Лиши кількадесят років тому головними ознаками класного чоловічого тіла називали широкі плечі, товсті руки та міцні ноги, а також рельєфні м'язи преса та відчутну масу м'язів. І чим більші м'язи, тим краще. Сьогодні – навпаки, важливішою стала витонченість тіла. Популярнішим стало худіше, але все ще сильне і рельєфне тіло.

Які на 2025 рік сформувалися стандарти "ідеального тіла" у чоловіків – ось 4 універсальні принципи / Фото freepik

Фігура має бути такою, щоб мала гарний вигляд в одязі. А це вже про баланс між модою і тілом, адже стиль для чоловіків стає усе важливішим. Пропорційність – це більше не про цифри співвідношень, а про тіло, яке красиве в одязі. Про природні лінії талії та рук в одязі. Про тіло, яке красується не в тренажерному залі, а з усіма речами у гардеробі.

А це вже про баланс між модою і тілом, адже стиль для чоловіків стає усе важливішим. Пропорційність – це більше не про цифри співвідношень, а про тіло, яке красиве в одязі. Про природні лінії талії та рук в одязі. Про тіло, яке красується не в тренажерному залі, а з усіма речами у гардеробі. Тіло має бути функціональним. Просто гарні м'язи – це вже замало, важливіші фізичні здібності та практичність. Ноги – це про стрибучість та спритність, живіт – це про міцний кор. Популярним стало спостереження за лініями тіла людей, які багато рухаються – а це про кросфіт, альпінізм, навіть паркур, що демонструють силу, витривалість та гнучкість.

Отже, у 2025 році стандарти "ідеального тіла" для чоловіків поєднують атлетизм, функціональність та естетичну гармонію, відбиваючи прагнення до природної привабливості. Нинішні ідеали насправді різноманітніші, ніж будь-коли раніше, але з цими універсальними принципами ви точно будете в тренді.