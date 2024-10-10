Ці знаменитості мають найбільш вражаючі й цінні колекції кросівок

Кожному фанату кросівок цікаво буде знати, які великі кросівочні колекції належать знаменитостям. Лімітовані серії, вигадливі моделі, пари з колаборацій спортивних брендів зі селебріті – все це спричиняє захват і заздрить.

Такі колекції є у Бена Аффлека, Майкла Джордана та багатьох інших. Деякі з них виходять за межі нашої уяви, і, можливо, саме тому вони приваблюють нас. GQ пише про кількох знаменитостей з найбільшими колекціями кросівок.

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Лімітовані моделі та класичні силуети: найбільші колекції кросівок селебріті

Бен Аффлек. На більшості своїх виходів у світ він з'являвся в ексклюзивних кросівках, класичних і дуже дорогих моделях. До прикладу – це Nike SB Dunk Low "What the Dunk", одна з найрідкісніших пар в історії, ціна якої сягає 360 тисяч доларів.

На більшості своїх виходів у світ він з'являвся в ексклюзивних кросівках, класичних і дуже дорогих моделях. До прикладу – це Nike SB Dunk Low "What the Dunk", одна з найрідкісніших пар в історії, ціна якої сягає 360 тисяч доларів. DJ Khaled. Відомий музичний продюсер та діджей має неперевершену колекцію кросівок. Згідно з Public Desire, у ній 10 тисяч пар десь на приблизно 80 мільйонів доларів.

DJ Khaled має неперевершену колекцію кросівок / Фото з інстаграму зірки

Марк Волберг. Колекція цього актора містить 137 пар, її оцінюють в 100 тисяч доларів. Серед моделей, які носив Волберг – Jordan 11 Low Concord, Jordan 3 Fire Red, Jordan 5 Oregon Ducks та Jordan Alternate 89.

Колекція цього актора містить 137 пар, її оцінюють в 100 тисяч доларів. Серед моделей, які носив Волберг – Jordan 11 Low Concord, Jordan 3 Fire Red, Jordan 5 Oregon Ducks та Jordan Alternate 89. Дрейк. Від Nike TL Shox "Sunrise" до власноруч розроблених Nocta Hot Steps, Дрейк має велику колекцію, яка впливає й на базові речі, як-от Air Force 1 та Off White Nike Air Max 97, що є частиною серії "Десятка" покійного дизайнера Вірджіла Абло.

Колекцію кросівок Марка Волберга оцінюють у сотню тисяч доларів: дивіться відео з інстаграму зірки

Джастін Тімберлейк. У його колекції є моделі, яких немає більше ні в кого у світі. Наприклад, Jordan 11, яких існує лише 2 пари, і обидві належать співакові.

У його колекції є моделі, яких немає більше ні в кого у світі. Наприклад, Jordan 11, яких існує лише 2 пари, і обидві належать співакові. Майкл Джордан. Уже згадана "Династія", виставлена на аукціон Sotheby's у 2023, показала, наскільки дорогою може бути колекція Джордана. Серія з 6 пар, які він носив на всіх 6 чемпіонатах НБА, які виграв, оцінена у 8 мільйонів доларів. І це лише верхівка айсберга скарбів у гардеробі колишньої зірки "Чикаго Буллз".

Колекція Дрейка впливає навіть на базові речі / Фото з інстаграму зірки